Άνοιξε η δικογραφία για την ρατσιστική επίθεση στον Λεσόρ από οπαδούς του Ολυμπιακού!

Η δικαιοσύνη πλέον θα έχει τον πρώτο λόγο για το ρατσιστικό περιστατικό με τον Λεσόρ.

Νομικές διαστάσεις παίρνει πλέον η υπόθεση με τα υβριστικά και ρατσιστικά συνθήματα που ακούστηκαν εις βάρος του Ματίας Λεσόρ στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας για τέσσερα άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Πρόκειται για τρεις άνδρες από την Κρήτη και έναν από την Αττική, οι οποίοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες που σχετίζονται με ρατσισμό, απειλές και υποκίνηση βίας σε αθλητικό χώρο.

Η έρευνα ξεκίνησε αμέσως μετά τα όσα καταγράφηκαν τόσο πριν από το τζάμπολ όσο και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Μέσα από το υλικό των συστημάτων ασφαλείας του γηπέδου, οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους, αξιοποιώντας τις κάμερες που λειτουργούν πλέον υποχρεωτικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, όπου εντοπίστηκαν στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης, μεταξύ αυτών και τα ρούχα που φορούσαν τη βραδιά του τελικού.

