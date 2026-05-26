ΟΦΗ: Τέλος ο Τσαμπούρης - Οδεύει προς Αστέρα AKTOR

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται στον οργανισμό του ΟΦΗ, καθώς ο Σάββας Τσαμπούρης αποχωρεί από την ομάδα του Ηρακλείου, βάζοντας τέλος στη συνεργασία του με τους Κρητικούς μετά από τρία χρόνια παρουσίας.

Ο μέχρι πρότινος team manager των «ασπρόμαυρων» αποδέχθηκε πρόταση από τον Αστέρα AKTOR και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην αρκαδική ομάδα, σε μια περίοδο όπου ο σχεδιασμός της νέας σεζόν βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Μαζί του φεύγουν και στελέχη του scouting

Οι αλλαγές στον ΟΦΗ δεν περιορίζονται μόνο στην αποχώρηση του Τσαμπούρη. Παρελθόν αποτελούν επίσης δύο βασικά στελέχη του τμήματος scouting, ο Χρήστος Παπαντωνόπουλος και ο Δημήτρης Μάρκος.

Ο Παπαντωνόπουλος είχε αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής scouting από το 2024, συμμετέχοντας ενεργά στην αξιολόγηση παικτών και στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Από την άλλη, ο Μάρκος είχε επιστρέψει στον ΟΦΗ το περασμένο καλοκαίρι, ενισχύοντας ξανά το τμήμα ανίχνευσης ποδοσφαιριστών.

Όλα δείχνουν πως η συγκεκριμένη τριάδα θα συνεχίσει από κοινού στον Αστέρα AKTOR, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία.

Ο Σάββας Τσαμπούρης αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΟΦΗ από το καλοκαίρι του 2022.

Η παρουσία του συνδέθηκε με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για τον σύλλογο, τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και αγωνιστικά.

Η στενή επαφή του με τα αποδυτήρια, η συμβολή του στη λειτουργία της ομάδας και η συμμετοχή του στον συνολικό σχεδιασμό, τον είχαν καταστήσει βασικό κρίκο της ποδοσφαιρικής δομής των Κρητικών.

Νέα δεδομένα στον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν

Οι αποχωρήσεις δημιουργούν πλέον νέα δεδομένα στον ΟΦΗ, ο οποίος καλείται άμεσα να καλύψει σημαντικά κενά σε κρίσιμα πόστα του οργανισμού.

Με την ομάδα να επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τον μεταγραφικό σχεδιασμό να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι αποφάσεις που θα παρθούν το επόμενο διάστημα αποκτούν κομβική σημασία για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.