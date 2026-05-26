EHCB Coaches Congress 2026: Η νέα γενιά προπονητών στο ίδιο γήπεδο με τους κορυφαίους

Η Αθήνα, λίγες μέρες μετά το Final 4 της EuroLeague, θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο του διεθνούς μπάσκετ. Αυτήν τη φορά, από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου, το Telekom Center Athens, η έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR, θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο court… γνώσης, με το Συνέδριο της Ένωσης Προπονητών Ευρωλίγκας (EHCB Coaches Congress) να φέρνει στο ίδιο παρκέ μερικά από τα πιο βαριά ονόματα των προπονητών της EuroLeague και του NBA.

Μία διοργάνωση σαν… προετοιμασία ενός μεγάλου ματς

Ένας από τους βασικούς ιδρυτικούς στόχους της EHCB είναι να μεταδώσει τη γνώση και την εμπειρία των masterminds της EuroLeague στη νέα γενιά προπονητών μπάσκετ παγκοσμίως. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός του συνεδρίου, που διοργανώνεται για τρίτη φορά στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ).

Για τέσσερις ημέρες, το Telekom Center Athens δεν θα είναι απλά ένα γήπεδο αλλά θα μετατραπεί σε ένα προπονητικό εργαστήριο υψηλού επιπέδου. 12 masterclasses και διαδραστικά, exclusive workshops περιορισμένης διαθεσιμότητας θα φέρουν κοντά προπονητές κάθε επιπέδου με κάποια εκ των δυνατότερων μυαλών των δύο κορυφαίων διοργανώσεων μπάσκετ σε επίπεδο συλλόγων.

Εκτός των παραπάνω, όμως, το 2026 EHCB Coaches Congress είναι και μια πολύ καλή αφορμή για να προσφέρει μια ευκαιρία για οικογενειακό ταξίδι για όσους μένουν εκτός Αθήνας (ακόμα και Ελλάδας). Υπάρχει καλύτερο από το να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με (και να μαθαίνεις από) διεθνώς καταξιωμένους προπονητές έχοντας μετά τον χρόνο να περάσεις ωραίες στιγμές στην πρωτεύουσα;

Οι προπονητές που ανεβάζουν το επίπεδο

Ο Δημήτρης Ιτούδης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Τσάβι Πασκουάλ και ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα συμμετάσχουν σε workshops που απευθύνονται σε προπονητές που θέλουν να εμβαθύνουν στο παιχνίδι μέσα από την εμπειρία κορυφαίων τεχνικών.

Δίπλα τους θα βρεθούν και άλλα μεγάλα ονόματα, μεταξύ άλλων οι Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Πάμπλο Λάσο, Σάσα Ομπράντοβιτς, Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, Καζίς Μακσβίτις και Ανδρέας Πιστιόλης. Μπορεί να ακολουθούν διαφορετικά συστήματα και να έχουν διαφορετικές φιλοσοφίες, εδώ όμως ο στόχος τους είναι κοινός: Να αναλύσουν το μπάσκετ που βλέπουμε σήμερα στις μεγάλες διοργανώσεις.

Τι θα παρακολουθήσουμε

Μάντεις δεν είμαστε αλλά το πρόγραμμα, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα (υπόκειται σε αλλαγές), είναι τόσο-όσο πυκνό και σίγουρα πολύ ενδιαφέρον:

Day 1

10:00 – 12:00 Gate entrance

12:00 – 13:30 Giannis Sfairopoulos and Vassilis Geragotellis Ι Low Post Trap: Defense - Offense

14:00 – 15:30 Xavi Pascual Ι Offense against switching defense

16:30 – 18:00 Xavi Pascual Ι EHCB Workshop

Day 2

10:00 – 11:30 Darko Rajakovic I EHCB MasterClass

12:00 – 13:30 Sarunas Jasikevicius and Kazys Maksvytis I EHCB MasterClass

14:00 – 15:30 Pablo Laso I EHCB Members Practice

16:30 – 18:00 Sergio Scariolo I EHCB Workshop

Day 3

10:00 – 11:30 Sergio Scariolo I EHCB Coaches Congress Masterclass

12:00 – 13:30 Sreten Radovic I Euroleague Official lecture

14:00 – 15:30 Andreas Pistiolis I EHCB Members Practice

16:30 – 18:00 Sasa Obradovic I EHCB Coaches Congress Masterclass

18:30 – 20:00 Zeljko Obradovic I EHCB Workshop

Day 4

10:00 – 11:30 KINEXON

12:00 – 13:30 Jurica Golemac I EHCB MasterClass

14:00 – 15:30 Dimitris Itoudis and Stefanos Dedas I Inside Playoff Preparation: Building a Series Plan

16:00 – 17:00 EHCB Coaches Academy Award Ceremony

17:00 – 17:30 Meet and Greet with EHCB Members

18:00 – 19:30 Dimtiris Itoudis I EHCB Workshop

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στην εκδήλωση επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://headcoaches.org/ehcb-coaches-congress