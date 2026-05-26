Παρασκευάς Άντζας: Θλίψη και οδύνη στο τελευταίο «αντίο» από συγγενείς και φίλους

Σε κλίμα οδύνης για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, τελέστηκε η κηδεία του παλαίμαχου άσου του Ολυμπιακού που έφυγε χθες (25/5) από τη ζωή.

Η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών το πρωί της Δευτέρας (25/05), βύθισε στο πένθος τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Ο παλαίμαχος παίκτης τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν στη ΜΕΘ Δράμας δίνοντας τη δική του «μάχη», αλλά δεν μπόρεσε να βγει νικητής.

Την Τρίτη (26/05) στο Μοναστηράκι Δράμας πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον άλλοτε σπουδαίο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και της Εθνικής ομάδας σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Στην κηδεία βρέθηκαν παλιοί του συμπαίκτες, όπως ο Γρηγόρης Γεωργάτος, ο Νέρι Καστίγιο, ο Σπύρος Βάλλας, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο Βασίλης Τοροσίδης, ο Δημήτρης Σιόβας, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και άλλοι.

