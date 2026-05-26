Παναθηναϊκός: Νέος προπονητής κι επίσημα ο Γιάκομπ Νίστρουπ - Υπέγραψε μέχρι το 2028

Νέα εποχή με κάθε επισημότητα στον Παναθηναϊκό.

Ο Γιάκουμπ Νίστρουπ ανακοινώθηκε από την πράσινη ΠΑΕ ως ο νέος προπονητής της ομάδας και είναι αυτός που θα αναλάβει να την επαναφέρει στη διεκδίκηση του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και να την οδηγήσει στη League Phase του Conference League.

Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας και όπως ανέφερε από χθες το Onsports, έχει ήδη αξιολογήσει το έμψυχο υλικό ώστε να πάρει τις αποφάσεις του για το ποιοί θα μείνουν και ποιοι θα αποχωρήσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δανό προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1988 στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Έκανε τα πρώτα βήματά του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην Κοπεγχάγη, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός δεν του επέτρεψε να κάνει την πορεία που ήθελε. Ακολούθησε η ισλανδική Χαφναρφιόρντουρ όπου όμως κι εκεί οι τραυματισμοί οδήγησαν σε μία σύντομη διαδρομή. Τελευταία του ομάδα ως ποδοσφαιριστής ήταν η Φρέμαντ, ομάδα τέταρτης κατηγορίας της Δανίας. Εν τέλει σε ηλικία μόλις 23 ετών εγκατέλειψε την ποδοσφαιρική καριέρα, ξεκινώντας σχεδόν άμεσα την προπονητική του πορεία.

Το 2013 ξεκίνησε ως προπονητής της Κ17 της Κοπεγχάγης και έξι χρόνια αργότερα ανέλαβε πρώτος προπονητής της Βίμποργκ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Δανίας. Έμεινε ενάμισι χρόνο εκεί, αφού δέχθηκε και αποδέχθηκε πρόταση της Κοπεγχάγης να αναλάβει πρώτος βοηθός του προπονητή Γες Θόρουπ. Τον Σεπτέμβριο του 2022 η Κοπεγχάγη πρόσφερε στον Νίστρουπ τη θέση του πρώτου προπονητή. Οδήγησε την Κοπεγχάγη στην κατάκτηση δύο Πρωταθλημάτων και δύο Κυπέλλων (2023, 2025), αλλά και σε μία σπουδαία πρόκριση (σεζόν 2023-24) από τους ομίλους του Champions League στα νοκ άουτ, προσπερνώντας τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γαλατασαράι στον όμιλο, μένοντας πίσω μόνο από τη Μπάγερν Μονάχου.

Η συνεργασία του με την Κοπεγχάγη ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Καλωσορίζουμε τον Γιάκομπ Νίστρουπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!