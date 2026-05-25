Παναθηναϊκός: Μόνο οι υπογραφές απομένουν για Νίστρουπ - Έπιασε ήδη δουλειά ο 38χρονος Δανός

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ έχει κάνει «φύλλο και φτερό» το ρόστερ του Παναθηναϊκού για να αποφασίσει ποιοί θα μείνουν και ποιοι θα αποχωρήσουν.

Παναθηναϊκός: Μόνο οι υπογραφές απομένουν για Νίστρουπ - Έπιασε ήδη δουλειά ο 38χρονος Δανός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει σελίδα από την προηγούμενη εβδομάδα, με την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Το επόμενο βήμα, φυσικά, είναι η αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού και ήδη το Τριφύλλι έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό την περίπτωση του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο 38χρονος Δανός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κοπεγχάγη τον περασμένο Μάρτιο, έχοντας επιδείξει πολύ καλό έργο τα προηγούμενα χρόνια, έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Παναθηναϊκό και απομένει η διευθέτηση κάποιων λεπτομερειών στο συμβόλαιό του προκειμένου να πέσουν και οι υπογραφές.

Μάλιστα, όπως ανέφερε και ο Τάσος Νικολογιάννης στο ΜΠΙΦ της Δευτέρας (25/5), ο Νίστρουπ έχει ήδη πιάσει δουλειά, αναλύοντας το ρόστερ των «πράσινων», προκειμένου να είναι έτοιμος να πάρει τις αποφάσεις του για το ποιοι θα παραμείνουν στην ομάδα και ποιοι θα αποχωρήσουν.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Λούκας Τσάβες, ο οποίος δεν αγωνίστηκε καθόλου τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο Δανός τεχνικός είδε παιχνίδια του Αργεντινού τερματοφύλακα με τον Παναιτωλικό για να κρίνει αν θα τον κρατήσει στο ρόστερ ως μια λύση πίσω από τον βασικό πορτιέρο που θα αποκτηθεί.

Το σίγουρο είναι πως ο Νίστρουπ θέλει να δώσει ταχύτητα και δύναμη στον Παναθηναϊκό, αλλάζοντας τον τρόπο παιχνιδιού του, κάτι που σημαίνει πως ίσως υπάρξουν και αλλαγές που ίσως να μην περιμένουν κάποιοι.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλαγές στη Serie A: Ο Σάρι στην Αταλάντα - Ανέλαβε τη Λάτσιο ο Γκατούζο

22:42 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μόνο οι υπογραφές απομένουν για Νίστρουπ - Έπιασε ήδη δουλειά ο 38χρονος Δανός

22:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τους.... ξήλωσε όλους η Μίλαν: Τέλος οι Αλέγκρι, Τάρε, Φουρλάνι και Μονκάντα μετά το «κάζο»!

22:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Στόχος της Μπαρτσελόνα ο Κουλιεράκης - Αρέσει πολύ στον Ντέκο»

21:39 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Άρης 102-99: Προκρίθηκε στα ημιτελικά της GBL, όπου περιμένει ο Ολυμπιακός

21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Φουντώνουν τα σενάρια για Τότεναμ και Παυλίδη»

20:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Με Ντοναρούμα και πολλά νέα πρόσωπα η αποστολή για το φιλικό με την Ελλάδα

20:50 SUPER LEAGUE

Super Cup: Τα δεδομένα για τη διεξαγωγή του και η πιθανή ημερομηνία

20:39 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Σειρήνες» από το Ισραήλ για Πιερό - Στο στόχαστρο των Μακάμπι Χάιφα, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

20:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπεσίκτας διέψευσε το ενδιαφέρον για Νίκολιτς και Λουτσέσκου!

19:55 ΣΠΟΡ

Στον δεύτερο γύρο του Roland Garros Σβιάτεκ και Παολίνι

19:28 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ανακούφιση στην Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας