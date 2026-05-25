Παναθηναϊκός: Μόνο οι υπογραφές απομένουν για Νίστρουπ - Έπιασε ήδη δουλειά ο 38χρονος Δανός

Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει σελίδα από την προηγούμενη εβδομάδα, με την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Το επόμενο βήμα, φυσικά, είναι η αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού και ήδη το Τριφύλλι έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό την περίπτωση του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο 38χρονος Δανός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κοπεγχάγη τον περασμένο Μάρτιο, έχοντας επιδείξει πολύ καλό έργο τα προηγούμενα χρόνια, έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Παναθηναϊκό και απομένει η διευθέτηση κάποιων λεπτομερειών στο συμβόλαιό του προκειμένου να πέσουν και οι υπογραφές.

Μάλιστα, όπως ανέφερε και ο Τάσος Νικολογιάννης στο ΜΠΙΦ της Δευτέρας (25/5), ο Νίστρουπ έχει ήδη πιάσει δουλειά, αναλύοντας το ρόστερ των «πράσινων», προκειμένου να είναι έτοιμος να πάρει τις αποφάσεις του για το ποιοι θα παραμείνουν στην ομάδα και ποιοι θα αποχωρήσουν.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Λούκας Τσάβες, ο οποίος δεν αγωνίστηκε καθόλου τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο Δανός τεχνικός είδε παιχνίδια του Αργεντινού τερματοφύλακα με τον Παναιτωλικό για να κρίνει αν θα τον κρατήσει στο ρόστερ ως μια λύση πίσω από τον βασικό πορτιέρο που θα αποκτηθεί.

Το σίγουρο είναι πως ο Νίστρουπ θέλει να δώσει ταχύτητα και δύναμη στον Παναθηναϊκό, αλλάζοντας τον τρόπο παιχνιδιού του, κάτι που σημαίνει πως ίσως υπάρξουν και αλλαγές που ίσως να μην περιμένουν κάποιοι.