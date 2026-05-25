Αλλαγές στη Serie A: Ο Σάρι στην Αταλάντα - Ανέλαβε τη Λάτσιο ο Γκατούζο

Ο Μαουρίτσιο Σάρι αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής της Αταλάντα, σύμφωνα με τον αξιόπιστο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 67χρονος τεχνικός δεν θα συνεχίσει στη Λάτσιο και, κατά τα φαινόμενα, θα διαδεχθεί τον Ραφαέλε Παλαντίνο στο τιμόνι της ομάδας του Μπέργκαμο.

Όπως ανέφερε ο Ρομάνο σε ανάρτηση που έκανε το Σάββατο (23/5), ο Σάρι έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με την Αταλάντα και απομένουν μόνο τα τυπικά.

Εκτός δραματικού απροόπτου, ο Σάρι θα προσθέσει την Αταλάντα στη μακροσκελή λίστα των ομάδων που έχει κοουτσάρει από το 1990.

Παράλληλα αντικαταστάτης του έμπειρου τεχνικού στην ομάδα της Ρώμης θα είναι ο Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος θα προπονήσει για πρώτη φορά μετά το... φιάσκο με την Εθνική Ιταλίας.