Ξέσπασε και ο Ταβάρες για την κλοπή στον τελικό - «Είμαι ακόμα άφωνος...»

Όλη η Ευρώπη συζητά για τον τρόπο που οι Ράντοβιτς και Λάτισεφς έκριναν τον φετινό πρωταθλητή Ευρώπης με τα σφυρίγματά τους στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Έντι Ταβάρες, ο οποίος δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού, πήρε θεση το βράδυ της Δευτέρας (25/5) για τα διαιτητικά «όργια» στο Telekom Center Athens.

«Είμαι ακόμα άφωνος. Πώς είναι δυνατόν να ρισκάρουν τη ζωή τους και μετά να μην τους ενδιαφέρει καθόλου η θυσία που έχεις κάνει; Θα επιστρέψουμε», έγραψε στο X.