Ξέσπασε και ο Ταβάρες για την κλοπή στον τελικό - «Είμαι ακόμα άφωνος...»
Ο Έντι Ταβάρες σχολίασε τα διαιτητικά «όργια» στον τελικό της EuroLeague ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ολυμπιακό.
Όλη η Ευρώπη συζητά για τον τρόπο που οι Ράντοβιτς και Λάτισεφς έκριναν τον φετινό πρωταθλητή Ευρώπης με τα σφυρίγματά τους στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Έντι Ταβάρες, ο οποίος δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού, πήρε θεση το βράδυ της Δευτέρας (25/5) για τα διαιτητικά «όργια» στο Telekom Center Athens.
«Είμαι ακόμα άφωνος. Πώς είναι δυνατόν να ρισκάρουν τη ζωή τους και μετά να μην τους ενδιαφέρει καθόλου η θυσία που έχεις κάνει; Θα επιστρέψουμε», έγραψε στο X.