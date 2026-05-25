Παρασκευάς Άντζας: Η σχέση της ALS με το ποδόσφαιρο - Θρήνος στο χωριό του στη Δράμα

Βαρύ πένθος σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 49 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με την ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση), τη σοβαρή νευροεκφυλιστική νόσο που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα και οδηγεί σταδιακά σε απώλεια της μυϊκής λειτουργίας.

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός είχε συνδέσει το όνομά του με σημαντικές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως ο Ολυμπιακός, η Ξάνθη και η Δόξα Δράμας, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, μετρώντας 26 συμμετοχές.

Η είδηση του θανάτου του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, με μεγάλα ξένα Μέσα να κάνουν αναφορά στην απώλειά του. Η βραζιλιάνικη «O Globo» και η βρετανική «The Sun» δημοσίευσαν εκτενή αφιερώματα, τονίζοντας τη μάχη που έδωσε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα.

Η ALS και η σύνδεσή της με το ποδόσφαιρο

Η ALS έχει απασχολήσει έντονα την επιστημονική κοινότητα σε σχέση με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στην Ιταλία, όπου αρκετοί πρώην ποδοσφαιριστές της Serie A έχουν χάσει τη ζωή τους από τη νόσο τις τελευταίες δεκαετίες.

Μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις ήταν εκείνη του Στέφανο Μποργκονόβο, πρώην επιθετικού των Μίλαν και Φιορεντίνα, ο οποίος διαγνώστηκε το 2008 και πέθανε το 2013 σε ηλικία 49 ετών, έχοντας προηγουμένως ιδρύσει οργανισμό στήριξης ασθενών με ALS.

Σύμφωνα με ιταλικές έρευνες, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές φαίνεται να έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης της νόσου σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Μεταξύ των πιθανών αιτιών που εξετάζονται είναι οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί στο κεφάλι, η έντονη σωματική καταπόνηση επί σειρά ετών, αλλά και η χρήση συγκεκριμένων συμπληρωμάτων.

Βουβαμάρα στο χωριό του

Συγγενείς και φίλοι του Παρασκευά Άντζα μίλησαν με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του, υπογραμμίζοντας το ήθος και την αξιοπρέπειά του.

Στενός συγγενής του ανέφερε πως, παρά τη μεγάλη ποδοσφαιρική του πορεία, παρέμεινε πάντα ταπεινός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία, ενώ τόνισε πως ήταν αφοσιωμένος στην οικογένειά του, αφήνοντας πίσω σύζυγο και τρία παιδιά.

Για τη δύσκολη μάχη που έδινε με την ασθένεια μίλησε και ο φίλος και προπονητής του Μοναστηριακού Δράμας, Πασχάλης Δημαρίδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο Άντζας αντιμετώπισε την περιπέτεια της υγείας του με αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος.

Η κηδεία

Η κηδεία του Παρασκευά Άντζα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου στις 17:00 στη Δράμα, τον τόπο όπου γεννήθηκε και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.