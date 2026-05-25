Τους.... ξήλωσε όλους η Μίλαν: Τέλος οι Αλέγκρι, Τάρε, Φουρλάνι και Μονκάντα μετά το «κάζο»!

Σε κατάσταση αναβρασμού βρίσκεται η Μίλαν μετά την οδυνηρή ήττα από την Κάλιαρι στο «Σαν Σίρο», αποτέλεσμα που άφησε τους «ροσονέρι» εκτός τετράδας στη Serie A.

Η νίκη της Κόμο απέναντι στην Κρεμονέζε επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς η Μίλαν έχασε οριστικά το εισιτήριο για τη League Phase του επόμενου Champions League.

Έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο της Μίλαν

Το κλίμα στις τάξεις των οπαδών είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τη δυσαρέσκεια να στρέφεται τόσο προς τη διοίκηση όσο και προς το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Οι φίλοι της Μίλαν ζητούν σαρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, θεωρώντας πως η φετινή σεζόν εξελίχθηκε πολύ κάτω από τις προσδοκίες.

Ριζικές αλλαγές στη διοικητική δομή

Η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να προχωρήσει σε μεγάλες ανακατατάξεις, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη μιας νέας εποχής.

Η Μίλαν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ενώ αποχωρούν επίσης ο αθλητικός διευθυντής Ίγκλι Τάρε, ο τεχνικός διευθυντής Τζόφρι Μονκάντα και ο CEO Τζόρτζιο Φουρλάνι.

Οι εξελίξεις δεν αναμένεται να σταματήσουν εδώ, καθώς οι «ροσονέρι» σχεδιάζουν περαιτέρω αλλαγές τόσο στο οργανόγραμμα όσο και στο αγωνιστικό τμήμα.