Η Μπεσίκτας διέψευσε το ενδιαφέρον για Νίκολιτς και Λουτσέσκου!

Η Μπεσίκτας επιχειρεί να βάλει τέλος στα συνεχή μεταγραφικά σενάρια γύρω από τον πάγκο της ομάδας, με τη διοίκηση να τοποθετείται δημόσια για τις φήμες που τη συνδέουν με προπονητές από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι «μαυραετοί» αναζητούν τον αντικαταστάτη του Σεργκέν Γιαλτσίν και τα τουρκικά Μέσα έχουν φέρει στο προσκήνιο αρκετά δυνατά ονόματα τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Fanatik», ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτέλεσε μία από τις βασικές επιλογές της τουρκικής ομάδας για την τεχνική ηγεσία.

Το ρεπορτάζ ανέφερε πως ο προπονητής του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε θετικός στις πρώτες επαφές με τη διοίκηση της Μπεσίκτας, ωστόσο η πλευρά του «δικεφάλου» δεν έδειχνε πρόθυμη να συζητήσει ενδεχόμενη αποχώρησή του.

Παράλληλα, νέο τουρκικό δημοσίευμα έβαλε στο παιχνίδι και τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της ΑΕΚ.

Οι πληροφορίες από την Τουρκία έκαναν λόγο για κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Μπεσίκτας, Σερντάλ Ανταλί, και τον αθλητικό διευθυντή Οντέρ Οζέν, με βασικό θέμα την οριστική επιλογή προπονητή για τη νέα σεζόν.

Την ώρα που οι «φήμες» διαδέχονταν η μια την άλλη, η Μπεσίκτας με επίσημη τοποθέτησή ξεκαθάρισε πως τα σενάρια δεν έχουν καμία βάση:

«Οι προσπάθειες για την εύρεση του νέου προπονητή γίνονται από τον Διευθυντή Ποδοσφαίρου μας, Οντέρ Οζέν, σε γνώση του Προέδρου μας, Σερντάλ Ανταλί, και του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Παρακαλούμε να μην δοθεί καμία βάση στα ονόματα που αναφέρθηκαν στον γραπτό και οπτικοακουστικό τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με αυτό το θέμα.

Μόλις βρεθεί ο νέος προπονητής της ομάδας, οι λεπτομερείς πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στην κοινότητά μας και στο κοινό μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του συλλόγου μας».