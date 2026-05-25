· Αργεντινή

Μουντιάλ 2026: Ανακούφιση στην Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό σύμφωνα με νέα ενημέρωση.

Μουντιάλ 2026: Ανακούφιση στην Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέσι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανησυχία προκάλεσε η αναγκαστική αποχώρηση του Lionel Messi από την αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στη Φιλαδέλφεια, λίγες ημέρες πριν από την ενσωμάτωσή του στην αποστολή της Αργεντινής για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο σούπερ σταρ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αντικαταστάθηκε προληπτικά, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό τόσο στην ομάδα του όσο και στις τάξεις της «αλμπισελέστε».

Παρά την αρχική ανησυχία, οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση του 38χρονου άσου είναι καθησυχαστικές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μέσι αποφάσισε να αποχωρήσει από το παιχνίδι ώστε να αποφύγει περαιτέρω επιβάρυνση στο σημείο όπου αισθάνθηκε τις ενοχλήσεις, χωρίς να θέλει να πάρει οποιοδήποτε ρίσκο ενόψει των υποχρεώσεών του με την εθνική Αργεντινής.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα υποβληθεί και σε νέες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάστασή του.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως πρόκειται κυρίως για μυϊκή κόπωση και όχι για σοβαρό τραυματισμό, κάτι που φέρνει αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Αργεντινής.

Με τα έως τώρα δεδομένα, ο Μέσι αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τα επερχόμενα φιλικά της Αργεντινής απέναντι στην Ονδούρα και την Ισραήλ.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Φουντώνουν τα σενάρια για Τότεναμ και Παυλίδη»

20:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Με Ντοναρούμα και πολλά νέα πρόσωπα η αποστολή για το φιλικό με την Ελλάδα

20:50 SUPER LEAGUE

Super Cup: Τα δεδομένα για τη διεξαγωγή του και η πιθανή ημερομηνία

20:39 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Σειρήνες» από το Ισραήλ για Πιερό - Στο στόχαστρο των Μακάμπι Χάιφα, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

20:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπεσίκτας διέψευσε το ενδιαφέρον για Νίκολιτς και Λουτσέσκου!

19:55 ΣΠΟΡ

Στον δεύτερο γύρο του Roland Garros Σβιάτεκ και Παολίνι

19:28 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ανακούφιση στην Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέσι

19:01 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: «Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη» - Η νέα ενημέρωση του νοσοκομείου

18:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE: ΑΕΚ - Άρης

18:39 GREEK BASKET LEAGUE

Με εντεκάδα η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη - Χωρίς Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι»

18:20 MVP

Παρασκευάς Άντζας: Η ιστορία ενός ανθρώπου που λύγισε αλλά ποτέ δεν «έσπασε»

17:54 SUPER LEAGUE

«Καταρχήν συμφωνία Παναθηναϊκού - Νταβιτασβίλι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας