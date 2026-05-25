Μουντιάλ 2026: Ανακούφιση στην Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέσι

Ανησυχία προκάλεσε η αναγκαστική αποχώρηση του Lionel Messi από την αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στη Φιλαδέλφεια, λίγες ημέρες πριν από την ενσωμάτωσή του στην αποστολή της Αργεντινής για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο σούπερ σταρ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αντικαταστάθηκε προληπτικά, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό τόσο στην ομάδα του όσο και στις τάξεις της «αλμπισελέστε».

Παρά την αρχική ανησυχία, οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση του 38χρονου άσου είναι καθησυχαστικές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μέσι αποφάσισε να αποχωρήσει από το παιχνίδι ώστε να αποφύγει περαιτέρω επιβάρυνση στο σημείο όπου αισθάνθηκε τις ενοχλήσεις, χωρίς να θέλει να πάρει οποιοδήποτε ρίσκο ενόψει των υποχρεώσεών του με την εθνική Αργεντινής.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα υποβληθεί και σε νέες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάστασή του.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως πρόκειται κυρίως για μυϊκή κόπωση και όχι για σοβαρό τραυματισμό, κάτι που φέρνει αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Αργεντινής.

Με τα έως τώρα δεδομένα, ο Μέσι αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τα επερχόμενα φιλικά της Αργεντινής απέναντι στην Ονδούρα και την Ισραήλ.