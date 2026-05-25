Στον δεύτερο γύρο του Roland Garros Σβιάτεκ και Παολίνι

Την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Grand Slam του Παρισιού πήραν Ίγκα Σβιάτεκ και Τζασμίν Παολίνι, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά. 

Στον δεύτερο γύρο του Roland Garros Σβιάτεκ και Παολίνι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με... περίπατο ξεκίνησε τς υποχρεώσεις της στο φετινό Roland Garros η Ίγκα Σβιάτεκ, με την Πολωνή τενίστρια, να ξεπερνάει σε μόλις μια ώρα με 6-1, 6-2 το εμπόδιο της Αυστραλής Έμερσον Τζόουνς (Νο 136 στον κόσμο) και να προκρίνεται στον 2ο γύρο. Επόμενη αντίπαλος για το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης θα είναι η Τσέχα Σάρα Μπέιλεκ, η οποία νίκησε με 2-0 σετ την Αμερικανίδα Σλόαν Στέφενς.

Την πρόκριση στον 2ο γύρο εξασφάλισε και η περσινή νικήτρια του τουρνουά, Τζασμίν Παολίνι, επικρατώντας της Ουκρανής Νταγιάνα Γιαστρέμσκα 7-5, 6-3.

Αντίθετα, η Κινέζα Τσινγουέν Ζενγκ, η οποία στα ίδια κορτ είχε κατακτήσει το 2024 το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ηττήθηκε από την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα 6-4, 6-0 και αποκλείστηκε πρόωρα από το τουρνουά.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Φουντώνουν τα σενάρια για Τότεναμ και Παυλίδη»

20:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Με Ντοναρούμα και πολλά νέα πρόσωπα η αποστολή για το φιλικό με την Ελλάδα

20:50 SUPER LEAGUE

Super Cup: Τα δεδομένα για τη διεξαγωγή του και η πιθανή ημερομηνία

20:39 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Σειρήνες» από το Ισραήλ για Πιερό - Στο στόχαστρο των Μακάμπι Χάιφα, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

20:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπεσίκτας διέψευσε το ενδιαφέρον για Νίκολιτς και Λουτσέσκου!

19:55 ΣΠΟΡ

Στον δεύτερο γύρο του Roland Garros Σβιάτεκ και Παολίνι

19:28 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ανακούφιση στην Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέσι

19:01 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: «Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη» - Η νέα ενημέρωση του νοσοκομείου

18:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE: ΑΕΚ - Άρης

18:39 GREEK BASKET LEAGUE

Με εντεκάδα η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη - Χωρίς Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι»

18:20 MVP

Παρασκευάς Άντζας: Η ιστορία ενός ανθρώπου που λύγισε αλλά ποτέ δεν «έσπασε»

17:54 SUPER LEAGUE

«Καταρχήν συμφωνία Παναθηναϊκού - Νταβιτασβίλι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας