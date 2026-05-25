Στον δεύτερο γύρο του Roland Garros Σβιάτεκ και Παολίνι
Την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Grand Slam του Παρισιού πήραν Ίγκα Σβιάτεκ και Τζασμίν Παολίνι, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά.
Με... περίπατο ξεκίνησε τς υποχρεώσεις της στο φετινό Roland Garros η Ίγκα Σβιάτεκ, με την Πολωνή τενίστρια, να ξεπερνάει σε μόλις μια ώρα με 6-1, 6-2 το εμπόδιο της Αυστραλής Έμερσον Τζόουνς (Νο 136 στον κόσμο) και να προκρίνεται στον 2ο γύρο. Επόμενη αντίπαλος για το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης θα είναι η Τσέχα Σάρα Μπέιλεκ, η οποία νίκησε με 2-0 σετ την Αμερικανίδα Σλόαν Στέφενς.
Την πρόκριση στον 2ο γύρο εξασφάλισε και η περσινή νικήτρια του τουρνουά, Τζασμίν Παολίνι, επικρατώντας της Ουκρανής Νταγιάνα Γιαστρέμσκα 7-5, 6-3.
Αντίθετα, η Κινέζα Τσινγουέν Ζενγκ, η οποία στα ίδια κορτ είχε κατακτήσει το 2024 το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ηττήθηκε από την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα 6-4, 6-0 και αποκλείστηκε πρόωρα από το τουρνουά.