Στον δεύτερο γύρο του Roland Garros Σβιάτεκ και Παολίνι

Με... περίπατο ξεκίνησε τς υποχρεώσεις της στο φετινό Roland Garros η Ίγκα Σβιάτεκ, με την Πολωνή τενίστρια, να ξεπερνάει σε μόλις μια ώρα με 6-1, 6-2 το εμπόδιο της Αυστραλής Έμερσον Τζόουνς (Νο 136 στον κόσμο) και να προκρίνεται στον 2ο γύρο. Επόμενη αντίπαλος για το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης θα είναι η Τσέχα Σάρα Μπέιλεκ, η οποία νίκησε με 2-0 σετ την Αμερικανίδα Σλόαν Στέφενς.

Την πρόκριση στον 2ο γύρο εξασφάλισε και η περσινή νικήτρια του τουρνουά, Τζασμίν Παολίνι, επικρατώντας της Ουκρανής Νταγιάνα Γιαστρέμσκα 7-5, 6-3.

Αντίθετα, η Κινέζα Τσινγουέν Ζενγκ, η οποία στα ίδια κορτ είχε κατακτήσει το 2024 το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ηττήθηκε από την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα 6-4, 6-0 και αποκλείστηκε πρόωρα από το τουρνουά.