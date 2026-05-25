Μάριος Οικονόμου: «Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη» - Η νέα ενημέρωση του νοσοκομείου

Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά από σοβαρό τροχαίο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου, Σπύρος Δερδεμεζής, ο 34χρονος βρίσκεται στο δεύτερο 24ωρο μετά τη νευροχειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρώην ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε και σε νέα αξονική τομογραφία, με τα αποτελέσματα να αξιολογούνται από την ιατρική ομάδα και το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην εξέλιξη του εγκεφαλικού οιδήματος.

«Όταν ένας ασθενής νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, η κατάστασή του είναι εξ ορισμού δύσκολη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο διοικητής του νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι ακολουθείται πλήρως το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο.

Ο Μάριος Οικονόμου είχε μεταφερθεί αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε, πριν διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο διαθέτει νευροχειρουργική κλινική.

Οι γιατροί συνεχίζουν την εντατική παρακολούθηση της κατάστασής του, με την εξέλιξη της υγείας του να χαρακτηρίζεται αβέβαιη, ενώ παραμένει η ελπίδα για θετική ανταπόκριση του οργανισμού του.