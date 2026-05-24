Μάριος Οικονόμου: Κρίσιμες ώρες για τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ μετά το σοβαρό τροχαίο

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του – Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, όπου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Με βάση μαρτυρίες από το σημείο του ατυχήματος, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ποδοσφαιριστή.

Αρχικά, ο Μάριος Οικονόμου διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής και διερχόμενοι οδηγοί χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο δρόμο ιδιαίτερα επικίνδυνο, επισημαίνοντας πως έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Παράλληλα, ζητούν άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο σημείο.

«Πόσοι ακόμα πρέπει να πληρώσουν;»

Το τροχαίο του Μάριου Οικονόμου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του χειρούργου του νοσοκομείου Χατζηκώστα, Φίλιππο Σιάκα, ο οποίος ξέσπασε μέσω των social media για την επικινδυνότητα του σημείου όπου έγινε το ατύχημα.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Πριν μερικές μέρες αναφέρθηκα στην επικινδυνότητα που υπάρχει κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το Χατζηκώστα και στην γύρω περιοχή. Δυστυχώς σήμερα ένας νέος άνθρωπος βρίσκεται διασωληνωμένος με κίνδυνο να χάσει την ζωή του επειδή κάποιος έκανε αναστροφή. Πόσοι ακόμα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα επειδή κωφεύει ο Δήμος για να προλάβει αυτού του είδους τα ατυχήματα;;»

