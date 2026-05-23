ΑΕΚ: Σοβαρό τροχαίο για τον Μάριο Οικονόμου - Στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση

Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση του σοβαρού τροχαίου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στα Ιωάννινα. Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο 34χρονος συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με επιβατικό αυτοκίνητο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της προς τον πρώην ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του, τονίζοντας πως βρίσκεται στο πλευρό τους στη δυσκολότερη μάχη της ζωής του.