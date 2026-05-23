Όλα τα... μάτια στραμμένα στον Τζόλη: Στο... κόλπο και η Μάντεστερ Σίτι

Ο Χρήστος Τζόλης βοήθησε τα μέγιστα την Κλαμπ Μπριζ για να κατακτήσει το πρωτάθλημα Βελγίου και οι... μνηστήρες γύρω από τον Έλληνα διεθνή αυξάνονται και... πληθύνονται!

Νέα ομάδα που φέρεται να έχει μπει στο... κόλπο για τον 24χρονο εξτρέμ είναι η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία προσφάτως ανακοίνωσε ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν θα συνεχίσει στο τιμόνι της.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον των αγγλικών συλλόγων, ο Τζόλης δήλωσε πως δεν γνωρίζει τι θα συμβεί, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση εξαρτάται από την Κλαμπ Μπριζ, ενώ υπενθύμισε ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η Κλαμπ Μπριζ επιθυμεί να πετύχει πώληση-ρεκόρ για τον σύλλογο, ζητώντας ποσό μεγαλύτερο από 36 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας ήδη απορρίψει πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ από την Κρίσταλ Πάλας την περασμένη χρονιά.