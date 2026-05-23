Αθηναϊκός: Ανακοίνωσε την Τζούλι Βανλού

Στον Αθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα της η Τζούλι Βανλού, με την ομάδα του Βύρωνα να επισημοποιεί το deal.

Αθηναϊκός: Ανακοίνωσε την Τζούλι Βανλού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αθηναϊκού:

«Ζητήσαμε να βρείτε δώδεκα λέξεις, όταν στην πραγματικότητα χρειάζονται μόνο δύο για να τα πουν όλα: Julie Vanloo!

Belgium, WNBA, Liberty, Mersin, Club, Brugge, EuroBasket, Winner, Anita, Cats, Puma, Julie

Δώδεκα λέξεις για να την προλογίσουν. Και, φυσικά, τα αρχικά. JV, Julie Vanloo και ο Αθηναϊκός Qualco έχει την τεράστια τιμή να ανακοινώνει μια από τις σπουδαιότερες μεταγραφές που έγιναν ποτέ στο μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα. Η Βελγίδα δις πρωταθλήτρια Ευρώπης θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τα χρώματα της ομάδας μας και θα την ενισχύσει στην προσπάθεια που θα κάνει να πραγματοποιήσει τους στόχους της.

Η Julie Vanloo (33χρ., 1μ.73) αγωνιζόταν την προηγούμενη σεζόν στην Μερσίν, με την οποία αγωνίστηκε στην Euroleague, στο Eurocup και στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στο WNBA και μέχρι πρότινος έπαιζε στις New York Liberty με μέσο όρο 5.8 πόντους, 5.4 ασίστ και δύο ριμπάουντ. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 11.7 πόντους, 4.8 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ στην Euroleague, 4.7 πόντους, εφτά ασίστ και 2.9 ριμπάουντ στο EuroCup και ολοκλήρωσε τη χρονιά στο τουρκικό πρωτάθλημα με δέκα πόντους, εφτά ασίστ και τέσσερα ριμπάουντ ανά αγώνα. Στην σπουδαία της καριέρα έχει αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης με την Εθνική Βελγίου, έχει παίξει δύο φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2021, 2024), είναι κυπελλούχος Ευρώπης με την Μερσίν και έχει δεκάδες ακόμα διακρίσεις από νεαρότερες ηλικίες, παράλληλα με τις συνολικά 80 συμμετοχές της στο WNBA.

«Είμαι ενθουσιασμένη που εντάσσομαι σε μια ομάδα που έφτασε πολύ κοντά να πανηγυρίσει το triple crown την περυσινή σεζόν. Κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το κύπελλο και έφτασε στον τελικό του EuroCup και η ταυτότητα αυτής της ομάδας είναι συνυφασμένη με τη νίκη. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία και θα παίξω με το πάθος για το οποίο είμαι γνωστή. Τα λέμε σύντομα», ήταν η δήλωση της Βελγίδας σούπερ σταρ, η οποία μεταξύ άλλων θα κυνηγήσει την κορυφή και στο προσεχές Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Σεπτέμβριο στο Βερολίνο».

https://www.instagram.com/p/DYrnUKPgmBz/
COMMENTS
LATEST NEWS
21:17 MUNDIAL

Αυτούς επέλεξε ο Δώνης για την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

21:12 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε στο μυαλό μας τον τίτλο του φαβορί - Δεν μετράει με τι πεντάδα αρχίζεις»

21:10 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές του τελικού

20:51 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Champions League

20:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Εκτός τελικού Κυπέλλου ο Ιωαννίδης – Διαθέσιμος ο Βαγιαννίδης

20:44 SUPER LEAGUE

Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Γιαννούλη - Ενδιαφέρον από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

20:34 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Μαλεντόν: «Θα είναι πόλεμος ο τελικός με τον Ολυμπιακό»

20:33 ΣΠΟΡ

Πόλο: Ο Παναθηναϊκός «βύθισε» τον Απόλλωνα Σμύρνης και προκρίθηκε στους τελικούς (vid)

20:28 EUROLEAGUE

Καμπάτσο: «Ο Ολυμπιακός είναι επικίνδυνη ομάδα, να παλέψουμε για κάθε μπάλα»

20:27 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Παπανικολάου: «Δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης -Να φτάσουμε στον τίτλο»

20:22 SUPER LEAGUE

Σοκαριστικές οι εικόνες από το τροχαίο που είχε ο Οικονόμου (pics)

20:19 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Πώς θα βρεθούν οι φίλαθλοι Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας