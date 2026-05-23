«Σαλονάτη» Χαλ, νίκησε τη Μίντλεσμπρο στον τελικό ανόδου και επέστρεψε στην Premier League!

Η επιστροφή της Χαλ Σίτι στην Premier League είναι γεγονός. Οι «τίγρεις» βγήκαν νικητές στη μάχη του τελικού της ανόδου της Championship κόντρα στη Μίντλεσμπρο και υπέγραψαν την επιστροφή τους στα σαλόνια του Αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 10 χρόνια και τη σεζόν 2016-17.

Η ομάδα του Ατζούν, καλού φίλου του Γιάννη Αλαφούζου, έγραψε ιστορία στο «Γουέμπλεϊ», και θα έγινε η τρίτη ομάδα μετά την Κόβεντρι και την Ίπσουιτς οι οπόιες θα αγωνίζονται με τους μεγάλους της Αγγλίας από την επόμενη σεζόν.

Το ματς

Η Μίντλεσμπρο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με σαφή διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της. Στο 19ο λεπτό, η «Μπόρο» άγγιξε το γκολ, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Άλαν Μπράουν έβγαλε μια σέντρα ακριβείας, όμως ο Νταβίντ Στρέλετς, ολομόναχος από πλεονεκτική θέση, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα ψηλά άουτ. Η Χαλ απάντησε στο 24' με διπλή χαμένη ευκαιρία. Αρχικά ο Λιούι Κόιλ έπιασε μια δυνατή κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι, αναγκάζοντας τον Σόλομον Μπρυν σε εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ράιαν Τζάιλς δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, βλέποντας τον τερματοφύλακα εκτός θέσης, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο ρυθμός του αγώνα ανέβηκε κατακόρυφα. Στο 41', ο Μόργκαν Γουίτακερ έκανε ένα δυνατό, χαμηλό σουτ, όμως ο Ίβορ Πάντουρ έδειξε και πάλι τα αντανακλαστικά του. Ένα λεπτό αργότερα (42'), η Χαλ «απάντησε» με τον Μοχάμεντ Μπελούμι, ο οποίος εξαπέλυσε ένα δυνατό μακρινό σουτ, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της Μίντλεσμπρο. Η μεγαλύτερη στιγμή του ημιχρόνου, ωστόσο, ανήκε στις «Τίγρεις» στο 45ο λεπτό, όταν ο Όλιβερ ΜακΜπέρνι εκμεταλλεύτηκε μια υποδειγματική σέντρα στην περιοχή και με μια καρφωτή, δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της «Μπόρο».

Η Μίντλεσμπρο μπήκε στην επανάληψη με διάθεση να απειλήσει με το «καλημέρα». Στο 48ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ματ Τάργκετ, ο Ντέιλ Φράι πήδηξε πιο ψηλά από όλους, στέλνοντας την μπάλα με κεφαλιά ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια. Το ματς έδειχνε να οδηγείται στην παράταση, όμως στο 95ο λεπτό ο Χιρακάουα έκανε τη σέντρα, ο Μπρυν δεν υπολόγισε σωστά και ο ΜακΜπέρνι από κοντά έγραψε το τελικό 1-0, ξεσηκώνοντας το «Γουέμπλεϊ».

ΧΑΛ (Τιμ Γουόλτερ): Παντούρ, Ατζαγί, Ίγκαν, Χιουζ, Κόιλ (90+8’ ΜακΝέρ), Σλέιτερ (90+8’ Λούντστραμ), Κρουκς, Τζάιλς (76’ Χιρακάουα), Μπελουμί (76’ Ντραμέ), Μιγιάρ (63’ Γκέλχαρντ), ΜακΜπέρνι.

ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ (Κιμ Χέλμπεργκ): Μπρυν, Έιλινγκ, Φράι, Μαλαντά, Μπριτάιν, Μόρις, Μπράουν (90+7’ Σαρμιέντο), Τάργκετ (90+7' Ιμπέ), Γουίτακερ, ΜακΓκρί (76’ Χάνσεν), Στρέλετς (70’ Χάκνεϊ).