· Μίντλεσμπρο · Χαλ

«Σαλονάτη» Χαλ, νίκησε τη Μίντλεσμπρο στον τελικό ανόδου και επέστρεψε στην Premier League!

Με γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Χαλ «λύγησε» τη Μίντλεσμπρο με 1-0 στον τελικό ανόδου της Championship και επέστρεψε στην Premier League μετά από 10 χρόνια!

«Σαλονάτη» Χαλ, νίκησε τη Μίντλεσμπρο στον τελικό ανόδου και επέστρεψε στην Premier League!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επιστροφή της Χαλ Σίτι στην Premier League είναι γεγονός. Οι «τίγρεις» βγήκαν νικητές στη μάχη του τελικού της ανόδου της Championship κόντρα στη Μίντλεσμπρο και υπέγραψαν την επιστροφή τους στα σαλόνια του Αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 10 χρόνια και τη σεζόν 2016-17.

Η ομάδα του Ατζούν, καλού φίλου του Γιάννη Αλαφούζου, έγραψε ιστορία στο «Γουέμπλεϊ», και θα έγινε η τρίτη ομάδα μετά την Κόβεντρι και την Ίπσουιτς οι οπόιες θα αγωνίζονται με τους μεγάλους της Αγγλίας από την επόμενη σεζόν.

Το ματς

Η Μίντλεσμπρο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με σαφή διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της. Στο 19ο λεπτό, η «Μπόρο» άγγιξε το γκολ, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Άλαν Μπράουν έβγαλε μια σέντρα ακριβείας, όμως ο Νταβίντ Στρέλετς, ολομόναχος από πλεονεκτική θέση, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα ψηλά άουτ. Η Χαλ απάντησε στο 24' με διπλή χαμένη ευκαιρία. Αρχικά ο Λιούι Κόιλ έπιασε μια δυνατή κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι, αναγκάζοντας τον Σόλομον Μπρυν σε εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ράιαν Τζάιλς δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, βλέποντας τον τερματοφύλακα εκτός θέσης, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο ρυθμός του αγώνα ανέβηκε κατακόρυφα. Στο 41', ο Μόργκαν Γουίτακερ έκανε ένα δυνατό, χαμηλό σουτ, όμως ο Ίβορ Πάντουρ έδειξε και πάλι τα αντανακλαστικά του. Ένα λεπτό αργότερα (42'), η Χαλ «απάντησε» με τον Μοχάμεντ Μπελούμι, ο οποίος εξαπέλυσε ένα δυνατό μακρινό σουτ, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της Μίντλεσμπρο. Η μεγαλύτερη στιγμή του ημιχρόνου, ωστόσο, ανήκε στις «Τίγρεις» στο 45ο λεπτό, όταν ο Όλιβερ ΜακΜπέρνι εκμεταλλεύτηκε μια υποδειγματική σέντρα στην περιοχή και με μια καρφωτή, δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της «Μπόρο».

Η Μίντλεσμπρο μπήκε στην επανάληψη με διάθεση να απειλήσει με το «καλημέρα». Στο 48ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ματ Τάργκετ, ο Ντέιλ Φράι πήδηξε πιο ψηλά από όλους, στέλνοντας την μπάλα με κεφαλιά ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια. Το ματς έδειχνε να οδηγείται στην παράταση, όμως στο 95ο λεπτό ο Χιρακάουα έκανε τη σέντρα, ο Μπρυν δεν υπολόγισε σωστά και ο ΜακΜπέρνι από κοντά έγραψε το τελικό 1-0, ξεσηκώνοντας το «Γουέμπλεϊ».

ΧΑΛ (Τιμ Γουόλτερ): Παντούρ, Ατζαγί, Ίγκαν, Χιουζ, Κόιλ (90+8’ ΜακΝέρ), Σλέιτερ (90+8’ Λούντστραμ), Κρουκς, Τζάιλς (76’ Χιρακάουα), Μπελουμί (76’ Ντραμέ), Μιγιάρ (63’ Γκέλχαρντ), ΜακΜπέρνι.

ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ (Κιμ Χέλμπεργκ): Μπρυν, Έιλινγκ, Φράι, Μαλαντά, Μπριτάιν, Μόρις, Μπράουν (90+7’ Σαρμιέντο), Τάργκετ (90+7' Ιμπέ), Γουίτακερ, ΜακΓκρί (76’ Χάνσεν), Στρέλετς (70’ Χάκνεϊ).

COMMENTS
LATEST NEWS
21:17 MUNDIAL

Αυτούς επέλεξε ο Δώνης για την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

21:12 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε στο μυαλό μας τον τίτλο του φαβορί - Δεν μετράει με τι πεντάδα αρχίζεις»

21:10 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές του τελικού

20:51 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Champions League

20:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Εκτός τελικού Κυπέλλου ο Ιωαννίδης – Διαθέσιμος ο Βαγιαννίδης

20:44 SUPER LEAGUE

Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Γιαννούλη - Ενδιαφέρον από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

20:34 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Μαλεντόν: «Θα είναι πόλεμος ο τελικός με τον Ολυμπιακό»

20:33 ΣΠΟΡ

Πόλο: Ο Παναθηναϊκός «βύθισε» τον Απόλλωνα Σμύρνης και προκρίθηκε στους τελικούς (vid)

20:28 EUROLEAGUE

Καμπάτσο: «Ο Ολυμπιακός είναι επικίνδυνη ομάδα, να παλέψουμε για κάθε μπάλα»

20:27 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Παπανικολάου: «Δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης -Να φτάσουμε στον τίτλο»

20:22 SUPER LEAGUE

Σοκαριστικές οι εικόνες από το τροχαίο που είχε ο Οικονόμου (pics)

20:19 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Πώς θα βρεθούν οι φίλαθλοι Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας