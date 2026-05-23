«Στο στόχαστρο Μίλαν και Τσέλσι ο Τιάγκο Σίλβα»

Η δεύτερη θητεία του Τιάγκο Σίλβα στην Πόρτο ολοκληρώθηκε, με τους «δράκους» να ανακοινώνουν την αποχώρησή του έπειτα από 14 συμμετοχές.

Στα 41 του χρόνια ο Βραζιλιάνος αμυντικός εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN Βραζιλίας, η Μίλαν έχει καταθέσει πρόταση μονοετούς συνεργασίας στον διεθνή στόπερ, με στόχο να κλείσει την καριέρα του στους «ροσονέρι», όπου αγωνίστηκε από το 2009 έως το 2012 και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φιλάθλους.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να παίζει και η παρουσία του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στη διοίκηση της Μίλαν, καθώς διατηρεί στενή σχέση με τον Σίλβα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, στο προσκήνιο βρίσκεται και η Τσέλσι, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του έμπειρου αμυντικού, προσφέροντάς του παράλληλα τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα προπονητικής ενόψει της επόμενης ημέρας της καριέρας του.