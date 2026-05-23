Καμπάτσο: «Ο Ολυμπιακός είναι επικίνδυνη ομάδα, να παλέψουμε για κάθε μπάλα»

Ο Φακούντο Καμπάτσο στάθηκε στην άμυνα και τη σωστή κυκλοφορία της μπάλας ενόψει του τελικού της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένη, για να φτάσει στη νίκη.

Ο Φακούντο Καμπάτσο αναφέρθηκε στον μεγάλο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένη για να φτάσει στη νίκη.

Ο Αργεντινός γκαρντ στάθηκε κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, επισημαίνοντας πως η ένταση και η συνέπεια στην άμυνα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο απέναντι στους «ερυθρόλευκους». Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της σωστής κυκλοφορίας της μπάλας και των καλών επιλογών στην επίθεση, στοιχεία που, όπως ανέφερε, μπορούν να δώσουν ρυθμό στη Ρεάλ στον τελικό της Κυριακής (24/05, 21:00).

Οι δηλώσεις του Καμπάτσο:

«Παίξαμε καλή άμυνα στον ημιτελικό. Έβαλαν 90 πόντους αλλά σούταραν αυτά που θέλαμε να πάρουν.

Στον τελικό πρέπει να είμαστε ακόμα πιο επιθετικοί μέσα από την άμυνά μας. Ο Ολυμπιακός είναι επικίνδυνη ομάδα, μπορούν να σκοράρουν από όλες τις θέσεις.

Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα για να βρούμε τα σουτ που θέλουμε και να παλέψουμε για κάθε μπάλα και όλα γίνονται».

