Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Γιαννούλη - Ενδιαφέρον από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Οριστικές εξελίξεις αναμένονται για το μέλλον του Δημήτρη Γιαννούλη μέχρι τις 15 Ιουνίου, με τον διεθνή αριστερό μπακ να βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, νέο δημοσίευμα στη Γερμανία την Παρασκευή (22/05) αναφέρει πως η Άουγκσμπουργκ δεν προτίθεται να σταθεί εμπόδιο σε ενδεχόμενη αποχώρησή του, αρκεί το οικονομικό αντάλλαγμα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της. Η ηλεκτρονική έκδοση της «Augsburger Allgemeine» σημειώνει χαρακτηριστικά ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο μεταγραφής του Έλληνα μπακ, με ενδιαφέρον από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ!

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, παρά το γεγονός ότι ο 30χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, οι Γερμανοί δεν θα μπλοκάρουν μια πιθανή πώληση, ενώ γίνεται αναφορά και στο γεγονός ότι η σύζυγός του δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί πλήρως στη ζωή στο Άουγκσμπουργκ. Ο Γιαννούλης είχε αποκτηθεί από τη Νόριτς το καλοκαίρι του 2024, ως ελεύθερος.

Την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από πληροφορίες του monobala.gr, ο Έλληνας διεθνής έχει δεχθεί εδώ και αρκετό καιρό κρούση από τον ΠΑΟΚ, η οποία μόνο αδιάφορη δεν είναι για τον ίδιο, το αντίθετο μάλιστα. Ενώ, ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλες δύο ελληνικές ομάδες.

Ωστόσο, ο ίδιος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Άουγκσμπουργκ μέχρι και το 2028 αλλά όπως αναφέραμε και πριν η γερμανική ομάδα δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στην επιθυμία του ποδοσφαιριστή αν φτάσει στα χέρια της μια πρόταση συμφέρουσα και για εκείνη.

Το προσεχές διάστημα είναι κρίσιμο για το μέλλον του Έλληνα ποδοσφαιριστή και έως τις 15 Ιουνίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά η όλη υπόθεση, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά προς το παρόν, για το που θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Δημήτρης Γιαννούλης.