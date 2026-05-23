· ΑΕΚ · ΠΑΟΚ

Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Γιαννούλη - Ενδιαφέρον από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Οριστικές εξελίξεις αναμένονται για το μέλλον του Δημήτρη Γιαννούλη μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Γιαννούλη - Ενδιαφέρον από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οριστικές εξελίξεις αναμένονται για το μέλλον του Δημήτρη Γιαννούλη μέχρι τις 15 Ιουνίου, με τον διεθνή αριστερό μπακ να βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, νέο δημοσίευμα στη Γερμανία την Παρασκευή (22/05) αναφέρει πως η Άουγκσμπουργκ δεν προτίθεται να σταθεί εμπόδιο σε ενδεχόμενη αποχώρησή του, αρκεί το οικονομικό αντάλλαγμα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της. Η ηλεκτρονική έκδοση της «Augsburger Allgemeine» σημειώνει χαρακτηριστικά ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο μεταγραφής του Έλληνα μπακ, με ενδιαφέρον από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ!

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, παρά το γεγονός ότι ο 30χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, οι Γερμανοί δεν θα μπλοκάρουν μια πιθανή πώληση, ενώ γίνεται αναφορά και στο γεγονός ότι η σύζυγός του δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί πλήρως στη ζωή στο Άουγκσμπουργκ. Ο Γιαννούλης είχε αποκτηθεί από τη Νόριτς το καλοκαίρι του 2024, ως ελεύθερος.

Την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από πληροφορίες του monobala.gr, ο Έλληνας διεθνής έχει δεχθεί εδώ και αρκετό καιρό κρούση από τον ΠΑΟΚ, η οποία μόνο αδιάφορη δεν είναι για τον ίδιο, το αντίθετο μάλιστα. Ενώ, ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλες δύο ελληνικές ομάδες.

Ωστόσο, ο ίδιος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Άουγκσμπουργκ μέχρι και το 2028 αλλά όπως αναφέραμε και πριν η γερμανική ομάδα δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στην επιθυμία του ποδοσφαιριστή αν φτάσει στα χέρια της μια πρόταση συμφέρουσα και για εκείνη.

Το προσεχές διάστημα είναι κρίσιμο για το μέλλον του Έλληνα ποδοσφαιριστή και έως τις 15 Ιουνίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά η όλη υπόθεση, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά προς το παρόν, για το που θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Δημήτρης Γιαννούλης.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:17 MUNDIAL

Αυτούς επέλεξε ο Δώνης για την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

21:12 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε στο μυαλό μας τον τίτλο του φαβορί - Δεν μετράει με τι πεντάδα αρχίζεις»

21:10 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές του τελικού

20:51 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Champions League

20:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Εκτός τελικού Κυπέλλου ο Ιωαννίδης – Διαθέσιμος ο Βαγιαννίδης

20:44 SUPER LEAGUE

Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Γιαννούλη - Ενδιαφέρον από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

20:34 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Μαλεντόν: «Θα είναι πόλεμος ο τελικός με τον Ολυμπιακό»

20:33 ΣΠΟΡ

Πόλο: Ο Παναθηναϊκός «βύθισε» τον Απόλλωνα Σμύρνης και προκρίθηκε στους τελικούς (vid)

20:28 EUROLEAGUE

Καμπάτσο: «Ο Ολυμπιακός είναι επικίνδυνη ομάδα, να παλέψουμε για κάθε μπάλα»

20:27 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Παπανικολάου: «Δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης -Να φτάσουμε στον τίτλο»

20:22 SUPER LEAGUE

Σοκαριστικές οι εικόνες από το τροχαίο που είχε ο Οικονόμου (pics)

20:19 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Πώς θα βρεθούν οι φίλαθλοι Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας