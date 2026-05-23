Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς Ευρώπης και πλέον έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις ομάδες που μπορεί να βρει απέναντί του στα προκριματικά του Champions League της νέας σεζόν.

Τα αποτελέσματα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διαμόρφωσαν οριστικά το τοπίο για τους «ερυθρόλευκους», με τη λίστα των πιθανών αντιπάλων να συμπληρώνεται μετά το φινάλε της Ekstraklasa στην Πολωνία.

Οι ομάδες που μπορεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός

Η πολωνική Γκόρνικ εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημά της έπειτα από εντυπωσιακή νίκη με 6-2 απέναντι στη Ράντομιακ και μπήκε στο γκρουπ των πιθανών αντιπάλων του Ολυμπιακού στον δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Έτσι, οι Πειραιώτες γνωρίζουν πλέον ότι ενδέχεται να διασταυρωθούν με μία από τις παρακάτω ομάδες:

Στουρμ Γκρατς

Χαρτς

Γκόρνικ

Το σενάριο που αλλάζει την εκκίνηση του Ολυμπιακού

Το αν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον δεύτερο ή τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League παραμένει ανοιχτό και θα ξεκαθαρίσει μετά την ολοκλήρωση της Premier League.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία της Άστον Βίλα και στην τελική θέση που θα καταλάβει στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Αν η Άστον Βίλα τερματίσει στην τέταρτη θέση, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα ανέβουν στον τρίτο προκριματικό γύρο μέσω του μηχανισμού rebalancing της UEFA.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν η αγγλική ομάδα ολοκληρώσει τη χρονιά πέμπτη, οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειαστεί να ξεκινήσουν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Οι ημερομηνίες των κληρώσεων και των αγώνων

Εφόσον ο Ολυμπιακός βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου, ενώ οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για: 21 ή 22 Ιουλίου και 28 ή 29 Ιουλίου

Αν τελικά πάρει απευθείας θέση στον τρίτο προκριματικό γύρο, τότε θα μάθει τον αντίπαλό του στις 20 Ιουλίου και τα παιχνίδια θα διεξαχθούν: 4 ή 5 Αυγούστου και 11 ή 12 Αυγούστου.