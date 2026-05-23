Σοκαριστικές οι εικόνες από το τροχαίο που είχε ο Οικονόμου (pics)

Ο Μάριος Οικονόμου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε το Σάββατο (23/5) στα Ιωάννινα.

Ο άλλοτε στόπερ της ΑΕΚ και άλλων συλλόγων, συγκρούστηκε με Ι.Χ. το μεσημέρι, κάτω από συνθήκες που διερευνά η τροχαία.

Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο Οικονόμου μετατράπηκε σε μία άμορφη μάζα σιδερικών δείγμα του πόσο σφοδρό ήταν το τροχαίο.

