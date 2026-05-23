Παρθενόπουλος: «Έγινε έλεγχος εισιτηρίου και ταυτότητας, γιατί όχι και στους φιλάθλους;»

Η EuroLeague παραδέχτηκε ουσιαστικά τα σοβαρά προβλήματα που υπήρξαν στην πρώτη μέρα του Final Four του Telekom Center Athens, με δική της υπαιτιότητα. Τα οποία οδήγησαν στο να μπουν άνθρωποι χωρίς εισιτήριο στο κλειστό. Ο Βασίλης Παρθενόπουλος, εξιστόρησε τη δική του εμπειρία, η οποία ήταν διαφορετική.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ανάρτησή του στα social media, αναφέρθηκε στον έλεγχο που του έγινε στο εισιτήριο και την ταυτότητά του, αλλά και στην αναμονή του για να διευκολυνθεί η διαδικασία. Κάτι που δεν έγινε σε χιλιάδες φιλάθλους, που δεν ελέγχθηκαν και πέρασαν χωρίς εισιτήριο.

Αναλυτικά έγραψε ο πρόεδρος της ΚΑΕ:

«Εγώ, ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού, στάθηκα στην ουρά όπως όφειλα. Παρέδωσα το εισιτήριό μου και έγινε έλεγχος τόσο του εισιτηρίου μου όσο και της ταυτότητάς μου. Γιατί να μη συμβαίνει το ίδιο και με τους υπόλοιπους χιλιάδες φιλάθλους;».