Euroleague Final Four 2026, Μαλεντόν: «Θα είναι πόλεμος ο τελικός με τον Ολυμπιακό»

Για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό μίλησε ο Τεό Μαλεντόν, τονίζοντας πως στη Ρεάλ Μαδρίτης περιμένουν μία σκληρή αναμέτρηση, χωρίς να στέκονται σε όσα έγιναν στο παρελθόν.

Ο Γάλλος γκαρντ αναφέρθηκε στον τελικό του 2023 στο Κάουνας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η φετινή αναμέτρηση αποτελεί μία εντελώς διαφορετική συνθήκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον τελικό με τον Ολυμπιακό: «Αυτός του 2023 στο Κάουνας ήταν ένας από τους καλύτερους τελικούς, που κρίθηκε στο τέλος με το σουτ του Σέρχιο. Τώρα είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών, κάθε κατοχή μετρά, κάθε μικρή λεπτομέρεια μετρά παραπάνω από το συνηθισμένο. Είμαστε έτοιμοι. Θα είναι σημαντική η δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η επίθεσή μας είναι κλειδί για μας φέτος, αλλά και η άμυνα. Θα χρειαστούμε και τα δύο για να τους καθυστερήσουμε και να παίξουμε το παιχνίδι μας».

Για το αν ο Γιουλ μίλησε στην ομάδα: «Ναι, είναι ο αρχηγός μας άλλωστε. Πάντως ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, δεν θα στηριχτούμε σε αυτό και δεν αρκεί αυτό. Ξέρουμε πόσο σκληρός αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός και θα είναι ένα δυνατό ματς».

Για τις απουσίες και το πλάνο της Ρεάλ: «Θα είναι πόλεμος. Είναι ένα παιχνίδι που θα κρίνει όλη μας τη σεζόν και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει. Δεν υπάρχει αύριο, πρέπει να τα δώσουμε όλα και να ζήσουμε με το αποτέλεσμα».

Για τον τραυματισμό του Γκαρούμπα: «Σίγουρα πονά, είναι πολύ άσχημο να βλέπεις κάποιον να τραυματίζεται στα τελική στάδια της σεζόν. Πάντα είναι άσχημο να χτυπάει κάποιος, αλλά η σοβαρότητα το κάνει χειρότερο. Μπορούμε όμως να δούμε και τη θετική πλευρά, να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη και γι’ αυτόν».

Για το «Telekom Center Athens»: «Είναι ένα ξεχωριστό γήπεδο λόγω του glass floor. Είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο».

Για το αν περιμένει ακόμη ένα ματς με υψηλό σκορ: «Περιμένουμε τα πάντα, είναι στο χέρι μας να παίξουμε όπως θέλουμε και είμαστε σε αυτό επικεντρωμένοι».