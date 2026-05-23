Euroleague Final Four 2026, Παπανικολάου: «Δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης -Να φτάσουμε στον τίτλο»

Το δικό του μήνυμα ενόψει του μεγάλου τελικού της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε ο Κώστας Παπανικολάου, υπογραμμίζοντας πως στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει η λογική της εκδίκησης, αλλά μόνο η απόλυτη προσήλωση στον στόχο της κατάκτησης του τροπαίου.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», μιλώντας στην κάμερα της NOVA, στάθηκε τόσο στη διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια όσο και στη φιλοσοφία με την οποία η ομάδα του Πειραιά προσεγγίζει τον μεγάλο τελικό.

Συγκεκριμένα, ο άσος των Πειραιωτών μίλησε για:

Το πόσο έχει αλλάξει από το 2013: «Δύο παιδιά, κάτι άσπρες τρίχες. Τον χρόνο δεν μπορείς να τον νικήσεις. Πιο πολύ εμπειρία και καθαρό μυαλό όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και πιο αργά πόδια από τον 23χρονο εαυτό μου που μπορούσε να τρέχει όλη μέρα».

Το αν ο Ολυμπιακός σκέφτεται τον τελικό του Κάουνας: «Αυτό υπόκειται στο είναι του καθενός. Για εμένα δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης. Είναι μία ευκαιρία να φτάσεις σε αυτόν τον πολυπόθητο τίτλο που θέλουμε και ονειρευόμαστε όλοι εμείς και οι χιλιάδες οπαδοί μας, που είναι όχι μόνο στις εξέδρες αλλά σε όλη την Ελλάδα. Αυτό μετράει για εμένα».

Το πρόβλημα της Ρεάλ στο «5»: «Διαβάζεις τις καταστάσεις του παιχνιδιού. Μιλάμε για έναν τελικό και σε έναν τελικό δεν μπαίνουν στις συνθήκες ούτε τραυματισμοί ούτε τίποτα. Είναι δύο ομάδες, οι οποίες θα αγωνιστούν για το τρόπαιο. Αν ρωτήσετε κανέναν από την Ρεάλ δεν νομίζω ότι θα σταθούν στους τραυματισμούς περισσότερο από όσο πρέπει, ούτε καν σαν δικαιολογία. Θα εστιάσουν στο ότι αύριο έχουμε έναν τελικό και πάμε να κερδίσουμε. Αυτό έχουμε και εμείς στο μυαλό μας. Όλη την χρονιά και όλα τα τελευταία χρόνια εστιάζουμε στο μυαλό μας και στο πώς θα είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει. Όχι στο τι κάνουν οι άλλες ομάδες, στους τραυματισμούς τους και στο επίπεδο ετοιμότητάς τους. Εστιάζουμε σε εμάς και στο πώς θα είμαστε στην καλύτερή μας version».