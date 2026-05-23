· Ολυμπιακός

Euroleague Final Four 2026, Παπανικολάου: «Δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης -Να φτάσουμε στον τίτλο»

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε πως οι «ερυθρόλευκοι» σκέφτονται αποκλειστικά την κατάκτηση του τίτλου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Euroleague Final Four 2026, Παπανικολάου: «Δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης -Να φτάσουμε στον τίτλο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το δικό του μήνυμα ενόψει του μεγάλου τελικού της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε ο Κώστας Παπανικολάου, υπογραμμίζοντας πως στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει η λογική της εκδίκησης, αλλά μόνο η απόλυτη προσήλωση στον στόχο της κατάκτησης του τροπαίου.

LIVE MATCH Euroleague Final: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», μιλώντας στην κάμερα της NOVA, στάθηκε τόσο στη διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια όσο και στη φιλοσοφία με την οποία η ομάδα του Πειραιά προσεγγίζει τον μεγάλο τελικό.

Συγκεκριμένα, ο άσος των Πειραιωτών μίλησε για:

Το πόσο έχει αλλάξει από το 2013: «Δύο παιδιά, κάτι άσπρες τρίχες. Τον χρόνο δεν μπορείς να τον νικήσεις. Πιο πολύ εμπειρία και καθαρό μυαλό όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και πιο αργά πόδια από τον 23χρονο εαυτό μου που μπορούσε να τρέχει όλη μέρα».

Το αν ο Ολυμπιακός σκέφτεται τον τελικό του Κάουνας: «Αυτό υπόκειται στο είναι του καθενός. Για εμένα δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης. Είναι μία ευκαιρία να φτάσεις σε αυτόν τον πολυπόθητο τίτλο που θέλουμε και ονειρευόμαστε όλοι εμείς και οι χιλιάδες οπαδοί μας, που είναι όχι μόνο στις εξέδρες αλλά σε όλη την Ελλάδα. Αυτό μετράει για εμένα».

LIVE MATCH Euroleague Final: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

Το πρόβλημα της Ρεάλ στο «5»: «Διαβάζεις τις καταστάσεις του παιχνιδιού. Μιλάμε για έναν τελικό και σε έναν τελικό δεν μπαίνουν στις συνθήκες ούτε τραυματισμοί ούτε τίποτα. Είναι δύο ομάδες, οι οποίες θα αγωνιστούν για το τρόπαιο. Αν ρωτήσετε κανέναν από την Ρεάλ δεν νομίζω ότι θα σταθούν στους τραυματισμούς περισσότερο από όσο πρέπει, ούτε καν σαν δικαιολογία. Θα εστιάσουν στο ότι αύριο έχουμε έναν τελικό και πάμε να κερδίσουμε. Αυτό έχουμε και εμείς στο μυαλό μας. Όλη την χρονιά και όλα τα τελευταία χρόνια εστιάζουμε στο μυαλό μας και στο πώς θα είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει. Όχι στο τι κάνουν οι άλλες ομάδες, στους τραυματισμούς τους και στο επίπεδο ετοιμότητάς τους. Εστιάζουμε σε εμάς και στο πώς θα είμαστε στην καλύτερή μας version».

COMMENTS
LATEST NEWS
21:17 MUNDIAL

Αυτούς επέλεξε ο Δώνης για την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

21:12 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε στο μυαλό μας τον τίτλο του φαβορί - Δεν μετράει με τι πεντάδα αρχίζεις»

21:10 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές του τελικού

20:51 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Champions League

20:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Εκτός τελικού Κυπέλλου ο Ιωαννίδης – Διαθέσιμος ο Βαγιαννίδης

20:44 SUPER LEAGUE

Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Γιαννούλη - Ενδιαφέρον από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

20:34 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Μαλεντόν: «Θα είναι πόλεμος ο τελικός με τον Ολυμπιακό»

20:33 ΣΠΟΡ

Πόλο: Ο Παναθηναϊκός «βύθισε» τον Απόλλωνα Σμύρνης και προκρίθηκε στους τελικούς (vid)

20:28 EUROLEAGUE

Καμπάτσο: «Ο Ολυμπιακός είναι επικίνδυνη ομάδα, να παλέψουμε για κάθε μπάλα»

20:27 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Παπανικολάου: «Δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης -Να φτάσουμε στον τίτλο»

20:22 SUPER LEAGUE

Σοκαριστικές οι εικόνες από το τροχαίο που είχε ο Οικονόμου (pics)

20:19 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Πώς θα βρεθούν οι φίλαθλοι Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας