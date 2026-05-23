Σπόρτινγκ: Εκτός τελικού Κυπέλλου ο Ιωαννίδης – Διαθέσιμος ο Βαγιαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης μπορεί να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ωστόσο δεν θα βρίσκεται στα πλάνα του Ρούι Μπόρχες για τον τελικό Κυπέλλου απέναντι στην Τορένσε το Σάββατο (24/05).

Ο Έλληνας επιθετικός απουσιάζει από τον Φεβρουάριο και παρά την πλήρη αποθεραπεία του, δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη σε φουλ ρυθμούς στις προπονήσεις της Σπόρτινγκ. Ο Πορτογάλος τεχνικός ξεκαθάρισε πως προτεραιότητα αποτελεί να είναι απόλυτα έτοιμος με την έναρξη της νέας σεζόν.

Αντίθετα, ο Γιώργος Βαγιαννίδης υπολογίζεται κανονικά για την αναμέτρηση, έχοντας επιστρέψει από τον τραυματισμό του.