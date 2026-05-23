Σπόρτινγκ: Εκτός τελικού Κυπέλλου ο Ιωαννίδης – Διαθέσιμος ο Βαγιαννίδης

Η Σπόρτινγκ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον τελικό Κυπέλλου Πορτογαλίας απέναντι στην Τορένσε, με τον Φώτη Ιωαννίδη να μένει εκτός αποστολής, καθώς δεν είναι ακόμη έτοιμος μετά τον τραυματισμό του. Αντίθετα, ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του προπονητή του.

Ο Φώτης Ιωαννίδης μπορεί να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ωστόσο δεν θα βρίσκεται στα πλάνα του Ρούι Μπόρχες για τον τελικό Κυπέλλου απέναντι στην Τορένσε το Σάββατο (24/05).

Ο Έλληνας επιθετικός απουσιάζει από τον Φεβρουάριο και παρά την πλήρη αποθεραπεία του, δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη σε φουλ ρυθμούς στις προπονήσεις της Σπόρτινγκ. Ο Πορτογάλος τεχνικός ξεκαθάρισε πως προτεραιότητα αποτελεί να είναι απόλυτα έτοιμος με την έναρξη της νέας σεζόν.

Αντίθετα, ο Γιώργος Βαγιαννίδης υπολογίζεται κανονικά για την αναμέτρηση, έχοντας επιστρέψει από τον τραυματισμό του.

