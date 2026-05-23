Αυτούς επέλεξε ο Δώνης για την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Οι επιλογές του Δώνη για το Μουντιάλ και όλα όσα δήλωσε για την πρόοδο στο ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτούς επέλεξε ο Δώνης για την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Δώνης γνωστοποίησε τις επιλογές του για την τελική φάση προετοιμασίας της εθνικής Σαουδικής Αραβίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Έλληνας προπονητής, που ανέλαβε πρόσφατα την τεχνική ηγεσία των Αράβων, ανακοίνωσε την αποστολή με την οποία θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια σειρά φιλικών αναμετρήσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν το τελευταίο τεστ πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Σαουδική Αραβία θα αντιμετωπίσει αρχικά τον Ισημερινό στις 30 Μαΐου στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ στη συνέχεια θα κοντραριστεί με το Πουέρτο Ρίκο στις 5 Ιουνίου. Το τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας θα διεξαχθεί στο Τέξας απέναντι στη Σενεγάλη, τέσσερις ημέρες αργότερα. Ο Δώνης έχει πάρει μαζί του 30 ποδοσφαιριστές και αναμένεται να κόψει 4 για την τελική αποστολή ενόψει Μουντιάλ.

Οι δηλώσεις του Δώνη

Η αποστολή του Δώνη μόνο εύκολη δεν χαρακτηρίζεται, καθώς η κλήρωση έφερε τη Σαουδική Αραβία κόντρα στην Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Κατά την παρουσίαση της αποστολής, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας πως η παρουσία ποιοτικών ξένων παικτών στο εγχώριο πρωτάθλημα έχει βοηθήσει σημαντικά την εξέλιξη των ντόπιων ποδοσφαιριστών.

«Η άφιξη παικτών υψηλού επιπέδου στη λίγκα έδωσε τη δυνατότητα στους Σαουδάραβες ποδοσφαιριστές να ανεβάσουν την απόδοσή τους και να ανταγωνιστούν σε καλύτερες συνθήκες», υπογράμμισε αρχικά ο Δώνης.

Εμφανίστηκε αισιόδοξος για το υλικό που διαθέτει, τονίζοντας ότι οι διεθνείς έχουν αγωνιστικό ρυθμό και τις προϋποθέσεις για να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί στο Μουντιάλ.

«Πιστεύουμε στις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Χρειάζεται προσήλωση, σκληρή δουλειά και απόλυτη αφοσίωση στο πλάνο του τεχνικού επιτελείου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο έμπειρος προπονητής ξεκαθάρισε επίσης πως η ομάδα βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία εξέλιξης και πως ο βασικός στόχος είναι να αποκτήσει σταθερότητα και αυτοπεποίθηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

«Δεν μπορούν να αλλάξουν όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Προχωράμε σταδιακά, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα σύνολο που θα παλεύει σε κάθε παιχνίδι και θα έχει νοοτροπία νικητή», τόνισε.

Αναλυτικά η αποστολή της Σαουδικής Αραβίας

Τερματοφύλακες: Αλ-Οουάις, Αλ-Ακίντι, Αλ-Κασάρ, Ατία.

Αμυντικοί: Αλ-Ομάρι, Τάμπακτι, Ζάκρι, Αλ-Τζουλάμι, Καντάς, Αμπντουλχαμίντ.

Μέσοι: Κάννο, Αλ-Κχαϊμπαρί, Αλ-Τζαχάνι, Αλ-Νταουσάρι, Αλ-Τζουαΐρ, Αλ-Χάτζι, Σαλέμ Αλ-Νταουσάρι, Αλ-Γκαμνάν, Γιαχία, Μαντές, Αμπού Αλ-Σαμάτ.

Επιθετικοί: Αλ-Μπραϊκάν, Αλ-Σαλέμ, Αλ-Σέχρι, Αλ-Χάμνταν.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:17 MUNDIAL

Αυτούς επέλεξε ο Δώνης για την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

21:12 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε στο μυαλό μας τον τίτλο του φαβορί - Δεν μετράει με τι πεντάδα αρχίζεις»

21:10 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές του τελικού

20:51 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Champions League

20:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Εκτός τελικού Κυπέλλου ο Ιωαννίδης – Διαθέσιμος ο Βαγιαννίδης

20:44 SUPER LEAGUE

Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Γιαννούλη - Ενδιαφέρον από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

20:34 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Μαλεντόν: «Θα είναι πόλεμος ο τελικός με τον Ολυμπιακό»

20:33 ΣΠΟΡ

Πόλο: Ο Παναθηναϊκός «βύθισε» τον Απόλλωνα Σμύρνης και προκρίθηκε στους τελικούς (vid)

20:28 EUROLEAGUE

Καμπάτσο: «Ο Ολυμπιακός είναι επικίνδυνη ομάδα, να παλέψουμε για κάθε μπάλα»

20:27 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Παπανικολάου: «Δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης -Να φτάσουμε στον τίτλο»

20:22 SUPER LEAGUE

Σοκαριστικές οι εικόνες από το τροχαίο που είχε ο Οικονόμου (pics)

20:19 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Πώς θα βρεθούν οι φίλαθλοι Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας