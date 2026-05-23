Αυτούς επέλεξε ο Δώνης για την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Γιώργος Δώνης γνωστοποίησε τις επιλογές του για την τελική φάση προετοιμασίας της εθνικής Σαουδικής Αραβίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Έλληνας προπονητής, που ανέλαβε πρόσφατα την τεχνική ηγεσία των Αράβων, ανακοίνωσε την αποστολή με την οποία θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια σειρά φιλικών αναμετρήσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν το τελευταίο τεστ πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Σαουδική Αραβία θα αντιμετωπίσει αρχικά τον Ισημερινό στις 30 Μαΐου στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ στη συνέχεια θα κοντραριστεί με το Πουέρτο Ρίκο στις 5 Ιουνίου. Το τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας θα διεξαχθεί στο Τέξας απέναντι στη Σενεγάλη, τέσσερις ημέρες αργότερα. Ο Δώνης έχει πάρει μαζί του 30 ποδοσφαιριστές και αναμένεται να κόψει 4 για την τελική αποστολή ενόψει Μουντιάλ.

Οι δηλώσεις του Δώνη

Η αποστολή του Δώνη μόνο εύκολη δεν χαρακτηρίζεται, καθώς η κλήρωση έφερε τη Σαουδική Αραβία κόντρα στην Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Κατά την παρουσίαση της αποστολής, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας πως η παρουσία ποιοτικών ξένων παικτών στο εγχώριο πρωτάθλημα έχει βοηθήσει σημαντικά την εξέλιξη των ντόπιων ποδοσφαιριστών.

«Η άφιξη παικτών υψηλού επιπέδου στη λίγκα έδωσε τη δυνατότητα στους Σαουδάραβες ποδοσφαιριστές να ανεβάσουν την απόδοσή τους και να ανταγωνιστούν σε καλύτερες συνθήκες», υπογράμμισε αρχικά ο Δώνης.

Εμφανίστηκε αισιόδοξος για το υλικό που διαθέτει, τονίζοντας ότι οι διεθνείς έχουν αγωνιστικό ρυθμό και τις προϋποθέσεις για να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί στο Μουντιάλ.

«Πιστεύουμε στις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Χρειάζεται προσήλωση, σκληρή δουλειά και απόλυτη αφοσίωση στο πλάνο του τεχνικού επιτελείου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο έμπειρος προπονητής ξεκαθάρισε επίσης πως η ομάδα βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία εξέλιξης και πως ο βασικός στόχος είναι να αποκτήσει σταθερότητα και αυτοπεποίθηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

«Δεν μπορούν να αλλάξουν όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Προχωράμε σταδιακά, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα σύνολο που θα παλεύει σε κάθε παιχνίδι και θα έχει νοοτροπία νικητή», τόνισε.

Αναλυτικά η αποστολή της Σαουδικής Αραβίας

Τερματοφύλακες: Αλ-Οουάις, Αλ-Ακίντι, Αλ-Κασάρ, Ατία.

Αμυντικοί: Αλ-Ομάρι, Τάμπακτι, Ζάκρι, Αλ-Τζουλάμι, Καντάς, Αμπντουλχαμίντ.

Μέσοι: Κάννο, Αλ-Κχαϊμπαρί, Αλ-Τζαχάνι, Αλ-Νταουσάρι, Αλ-Τζουαΐρ, Αλ-Χάτζι, Σαλέμ Αλ-Νταουσάρι, Αλ-Γκαμνάν, Γιαχία, Μαντές, Αμπού Αλ-Σαμάτ.

Επιθετικοί: Αλ-Μπραϊκάν, Αλ-Σαλέμ, Αλ-Σέχρι, Αλ-Χάμνταν.