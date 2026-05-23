Athens Kallithea: Επιστρέφει ο Βοσνιάδης στο «Ελ Πάσο»

Η Athens Kallithea φέρεται να βρήκε τον εκλεκτό για τον πάγκο της, με τον Αλέκο Βοσνιάδη να είναι μία... ανάσα από την επιστροφή του στο «Ελ Πάσο».

Ο «μετρ» των ανόδων μετά την αποχώρησή του από την Καλαμάτα, την οποία οδήγησε έπειτα από 26 χρόνια απουσίας στη Super League, είναι έτοιμος να αναλάβει την ομάδα των νοτίων προαστίων.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και δεν είναι άλλος από την επιστροφή του συλλόγου στα μεγάλα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπειτα από δύο χρόνια.

Η Athens Kallithea ευελπιστεί να γίνει η έβδομη ομάδα που θα οδηγήσει ο 65χρονος πρπονητής στη... Γη της Επαγγελίας δείχνοντας τις ξεκάθαρες βλέψεις που υπάρχουν για πρωταγωνιστικό ρόλο στο επόμενο πρωτάθλημα της Super League 2.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες αναμένεται να γίνουν γνωστές τις προσεχείς ημέρες.