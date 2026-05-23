· Καλλιθέα

Athens Kallithea: Επιστρέφει ο Βοσνιάδης στο «Ελ Πάσο»

Ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι μία... ανάσα από την επιστροφή του στην Athens Kallithea.

Athens Kallithea: Επιστρέφει ο Βοσνιάδης στο «Ελ Πάσο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Athens Kallithea φέρεται να βρήκε τον εκλεκτό για τον πάγκο της, με τον Αλέκο Βοσνιάδη να είναι μία... ανάσα από την επιστροφή του στο «Ελ Πάσο».

Ο «μετρ» των ανόδων μετά την αποχώρησή του από την Καλαμάτα, την οποία οδήγησε έπειτα από 26 χρόνια απουσίας στη Super League, είναι έτοιμος να αναλάβει την ομάδα των νοτίων προαστίων.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και δεν είναι άλλος από την επιστροφή του συλλόγου στα μεγάλα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπειτα από δύο χρόνια.

Η Athens Kallithea ευελπιστεί να γίνει η έβδομη ομάδα που θα οδηγήσει ο 65χρονος πρπονητής στη... Γη της Επαγγελίας δείχνοντας τις ξεκάθαρες βλέψεις που υπάρχουν για πρωταγωνιστικό ρόλο στο επόμενο πρωτάθλημα της Super League 2.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες αναμένεται να γίνουν γνωστές τις προσεχείς ημέρες.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Γερμανίας: Διακοπή λόγω καπνογόνων στον τελικό Μπάγερν-Στουτγκάρδη

22:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία: Ένταση και επεισόδια έξω από το «Μεστάγια» πριν το Βαλένθια - Μπαρτσελόνα

22:33 ΣΠΟΡ

Μάζης: «Η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού»

22:23 SUPER LEAGUE

Βόλος: «Δεν συνεχίζει στην ομάδα της Μαγνησίας ο Μαρτίνες»

21:50 SUPER LEAGUE 2

Athens Kallithea: Επιστρέφει ο Βοσνιάδης στο «Ελ Πάσο»

21:43 EUROLEAGUE

Απίστευτο «κράξιμο» στη Euroleague - Η ανάρτηση που σήκωσε... θύελλα αντιδράσεων! (pics)

21:17 MUNDIAL

Αυτούς επέλεξε ο Δώνης για την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

21:12 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε στο μυαλό μας τον τίτλο του φαβορί - Δεν μετράει με τι πεντάδα αρχίζεις»

21:10 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές του τελικού

20:51 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Champions League

20:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Εκτός τελικού Κυπέλλου ο Ιωαννίδης – Διαθέσιμος ο Βαγιαννίδης

20:44 SUPER LEAGUE

Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Γιαννούλη - Ενδιαφέρον από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας