Απίστευτο «κράξιμο» στη Euroleague - Η ανάρτηση που σήκωσε... θύελλα αντιδράσεων! (pics)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση της Euroleague στα social media λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε το γνωστό νικητήριο καλάθι τουΣέρχιο Γιουλ από τον τελικό του 2023, συνοδεύοντάς το με ένα σχόλιο που δημιούργησε αρκετά ερωτήματα και συζητήσεις στα social media.

Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Συγκεκριμένα, η Euroleague έγραψε: «21.05.23. Η ιστορία γράφτηκε. Αύριο η ιστορία αλλάζει».

Η διατύπωση της ανάρτησης σχολιάστηκε έντονα από φιλάθλους, καθώς αρκετοί θεώρησαν ότι προδικάζει το αποτέλεσμα του τελικού ή αφήνει συγκεκριμένους υπαινιγμούς σχετικά με την έκβαση της αναμέτρησης.

Μάλιστα, αρκετοί χρήστες στα social media ανέφεραν ειρωνικά πως η ανάρτηση έμοιαζε περισσότερο με δημοσίευση φίλων του Ολυμπιακού παρά με επίσημη τοποθέτηση της διοργανώτριας αρχής.

Η Euroleague άλλαξε το μήνυμα μετά το κύμα αντιδράσεων που ακολούθησε σε: «Αύριο η ιστορία θα γραφτεί ξανά».

Ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε η διοργανώτρια αρχή ή απλά ήταν λάθος; Όπως και να έχει θα φανεί στο παρκέ...

Δείτε τις φωτογραφίες μαζί με το αρχικό post