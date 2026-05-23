Πόλο: Ο Παναθηναϊκός «βύθισε» τον Απόλλωνα Σμύρνης και προκρίθηκε στους τελικούς (vid)

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε για δεύτερη φορά στους τελικούς της Α1 πόλο ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 12-9 του Απόλλων Σμύρνης και προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά το 2015 στους τελικούς της Α1 πόλο ανδρών!

Οι «πράσινοι» λύγισαν τον Απόλλων Σμύρνης στον τρίτο και καθοριστικό ημιτελικό των play-off, έκαναν το 2-1 στις νίκες και «πέταξαν» στους τελικούς για δεύτερη φορά στην ιστορία τους! Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη έδωσε φοβερή μάχη με την «Ελαφρά Ταξιαρχία», αλλά κατάφερε να πάρει την νίκη στο «ντέρμπι» του Σεραφείου.

Πλέον, το «τριφύλλι» θα παλέψει για την κατάκτηση του πρώτου ιστορικού τροπαίου του, απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, τον Ολυμπιακό που είχε ήδη εξασφαλίσει πρόκριση από τους ημιτελικούς με την Βουλιαγμένη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να παίζουν κλειστές και σκληρές άμυνες. Το πρώτο οκτάλεπτο έκλεισε στο 4-2, με πρωταγωνιστές τον Κουρούβανη και τον Γαρδίκα, που πέτυχαν από δύο τέρματα για τις ομάδες τους. Στο δεύτερο μέρος, η ελαφρά ταξιαρχία προσπάθησε να μειώσει την διαφορά με τον Καπότση να κάνει το 5-4, που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν και να φέρνουν το ματς στα ίσια (5-5). Οι Παπασηφάκης και Σκουμπάκης έδωσαν και πάλι προβάδισμα δύο τερμάτων στον Παναθηναϊκό (7-5). Ο Μπογκντάνοβιτς μείωσε με τρομερό τέρμα (7-6), όμως ο Παπασηφάκης «εκτέλεσε» ξανά για το 8-6. Η απόκρουση πέναλτι του Γουάιμπεργκ και το απίθανο no look γκολ του Παπανικολάου έδωσαν αέρα τριών τερμάτων στους γηπεδούχους, για πρώτη φορά στο ματς (9-6).

Η ελαφρά ταξιαρχία δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να φέρει το ματς στο γκολ, στο 1:50 πριν την ολοκλήρωσε με τέρμα του Ρομπόπουλου (10-9). Ο Κουρούβανης έδωσε ανάσα στην ομάδα του για το 11-9, ενώ ο Γκιουβέτσης έγραψε με πέναλτι το τελικό 12-9.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 1-2, 4-2, 3-3.

