Βόλος: «Δεν συνεχίζει στην ομάδα της Μαγνησίας ο Μαρτίνες»

Ο Νταβίντ «Τάτα» Μαρτίνες δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Βόλο και θα επιστρέψει στην Ιντεπεντιέντε, σύμφωνα με Μέσα από την Αργεντινή.

Βόλος: «Δεν συνεχίζει στην ομάδα της Μαγνησίας ο Μαρτίνες»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νταβίντ «Τάτα» Μαρτίνες δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Βόλο, παρά τη θετική παρουσία που είχε τη φετινή σεζόν με την ομάδα της Μαγνησίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή, ο 22χρονος μέσος δεν θα αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή και αναμένεται να επιστρέψει στην Ιντεπεντιέντε, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο.

Όσα λένε στην Αργεντινή:

«Έπειτα από αρκετούς μήνες στην Ευρώπη, ένας παίκτης που προήλθε από τις ακαδημίες της Ιντεπεντιέντε πρόκειται να επιστρέψει στον σύλλογο στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο.

Στο DLCRadio επιβεβαιώθηκε ότι ο Βόλος στην Ελλάδα αποφάσισε να μην ασκήσει την οψιόν αγοράς του «Τάτα» Μαρτίνες. Ως εκ τούτου, ο νεαρός μέσος θα πρέπει να επιστρέψει στην Ιντεπεντιέντε, μόλις λήξει ο δανεισμός του.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη παρουσία του στην Ιντεπεντιέντε δεν είναι εγγυημένη. Ένα από τα κύρια ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν θα είναι το συμβόλαιο, καθώς οι παίκτες που δανείζονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους συχνά επιστρέφουν με μισθό που συνδέεται με τον χρόνο τους εκεί. Αυτό θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσό για έναν παίκτη που, προς το παρόν, δεν αποτελεί προτεραιότητα στην ομάδα.

Επιπλέον, ο Γκουστάβο Κιντέρος έχει επιλογές σε αυτή τη θέση. Ο Ιβάν Μαρκόνε εξακολουθεί να είναι βασικός παίκτης στη μεσαία γραμμή και ο Ροντρίγκο Φερνάντες Σέντρες είναι επίσης μια επιλογή.

Επομένως, μια άλλη βασική πτυχή θα είναι η κατανόηση της τακτικής απόφασης του προπονητή. Μένει να δούμε αν ο Κιντέρος θεωρεί τον μέσο, προϊόν της ακαδημίας νέων του συλλόγου, χρήσιμο ή αν θα προσπαθήσει ξανά να τον δώσει στη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου».

COMMENTS
LATEST NEWS
22:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Γερμανίας: Διακοπή λόγω καπνογόνων στον τελικό Μπάγερν-Στουτγκάρδη

22:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία: Ένταση και επεισόδια έξω από το «Μεστάγια» πριν το Βαλένθια - Μπαρτσελόνα

22:33 ΣΠΟΡ

Μάζης: «Η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού»

22:23 SUPER LEAGUE

Βόλος: «Δεν συνεχίζει στην ομάδα της Μαγνησίας ο Μαρτίνες»

21:50 SUPER LEAGUE 2

Athens Kallithea: Επιστρέφει ο Βοσνιάδης στο «Ελ Πάσο»

21:43 EUROLEAGUE

Απίστευτο «κράξιμο» στη Euroleague - Η ανάρτηση που σήκωσε... θύελλα αντιδράσεων! (pics)

21:17 MUNDIAL

Αυτούς επέλεξε ο Δώνης για την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

21:12 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε στο μυαλό μας τον τίτλο του φαβορί - Δεν μετράει με τι πεντάδα αρχίζεις»

21:10 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές του τελικού

20:51 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Champions League

20:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Εκτός τελικού Κυπέλλου ο Ιωαννίδης – Διαθέσιμος ο Βαγιαννίδης

20:44 SUPER LEAGUE

Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Γιαννούλη - Ενδιαφέρον από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας