Βόλος: «Δεν συνεχίζει στην ομάδα της Μαγνησίας ο Μαρτίνες»

Ο Νταβίντ «Τάτα» Μαρτίνες δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Βόλο, παρά τη θετική παρουσία που είχε τη φετινή σεζόν με την ομάδα της Μαγνησίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή, ο 22χρονος μέσος δεν θα αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή και αναμένεται να επιστρέψει στην Ιντεπεντιέντε, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο.

Όσα λένε στην Αργεντινή:

«Έπειτα από αρκετούς μήνες στην Ευρώπη, ένας παίκτης που προήλθε από τις ακαδημίες της Ιντεπεντιέντε πρόκειται να επιστρέψει στον σύλλογο στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο.

Στο DLCRadio επιβεβαιώθηκε ότι ο Βόλος στην Ελλάδα αποφάσισε να μην ασκήσει την οψιόν αγοράς του «Τάτα» Μαρτίνες. Ως εκ τούτου, ο νεαρός μέσος θα πρέπει να επιστρέψει στην Ιντεπεντιέντε, μόλις λήξει ο δανεισμός του.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη παρουσία του στην Ιντεπεντιέντε δεν είναι εγγυημένη. Ένα από τα κύρια ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν θα είναι το συμβόλαιο, καθώς οι παίκτες που δανείζονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους συχνά επιστρέφουν με μισθό που συνδέεται με τον χρόνο τους εκεί. Αυτό θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσό για έναν παίκτη που, προς το παρόν, δεν αποτελεί προτεραιότητα στην ομάδα.

Επιπλέον, ο Γκουστάβο Κιντέρος έχει επιλογές σε αυτή τη θέση. Ο Ιβάν Μαρκόνε εξακολουθεί να είναι βασικός παίκτης στη μεσαία γραμμή και ο Ροντρίγκο Φερνάντες Σέντρες είναι επίσης μια επιλογή.

Επομένως, μια άλλη βασική πτυχή θα είναι η κατανόηση της τακτικής απόφασης του προπονητή. Μένει να δούμε αν ο Κιντέρος θεωρεί τον μέσο, προϊόν της ακαδημίας νέων του συλλόγου, χρήσιμο ή αν θα προσπαθήσει ξανά να τον δώσει στη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου».