Ισπανία: Ένταση και επεισόδια έξω από το «Μεστάγια» πριν το Βαλένθια - Μπαρτσελόνα

Επεισόδια καταγράφηκαν έξω από το «Μεστάγια» λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Μπαρτσελόνα για την τελευταία αγωνιστική της La Liga.

Εκατοντάδες φίλοι των «νυχτερίδων» είχαν συγκεντρωθεί περιμετρικά του γηπέδου, προκειμένου να υποδεχθούν και να αποθεώσουν την αποστολή της ομάδας τους κατά την άφιξή της.

Λίγη ώρα μετά τη διέλευση του πούλμαν της Βαλένθια προς το γήπεδο, δημιουργήθηκε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, όταν μικρή ομάδα ατόμων εκτόξευσε μπουκάλια και καρέκλες προς τους αστυνομικούς.

Η αντίδραση της ισπανικής αστυνομίας ήταν άμεση, με τις δυνάμεις ασφαλείας να κινούνται προς το πλήθος, το οποίο απομακρύνθηκε τρέχοντας προς διάφορες κατευθύνσεις.