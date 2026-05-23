Το «αντίο» του Χατζηθεοδωρίδη στον ΟΦΗ: «Φεύγω γεμάτος υπερηφάνεια, όμορφες αναμνήσεις και αγάπη»

Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στον ΟΦΗ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.

Ο 27χρονος μπακ έστειλε το δικό του μήνυμα μετά το τέλος της συνεργασίας του με τους Κρητικούς ευχαριστώντας τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και τον κόσμο των Ομιλητών.

Το μήνυμα του Χατζηθεοδωρίδη

«Μετά από δύο χρόνια, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένεια του ΟΦΗ.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της ομάδας.

Τέλος ευχαριστώ τον κόσμο του ΟΦΗ για τη στήριξη, την αγάπη και τη δύναμη που μας έδινε. Μαζί καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να γράψουμε ιστορία.

Φεύγω γεμάτος υπερηφάνεια, όμορφες αναμνήσεις και πραγματική αγάπη για αυτόν τον σύλλογο. Ο ΟΦΗ θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Εις το επανιδείν».