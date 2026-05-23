· ΟΦΗ

Το «αντίο» του Χατζηθεοδωρίδη στον ΟΦΗ: «Φεύγω γεμάτος υπερηφάνεια, όμορφες αναμνήσεις και αγάπη»

Το αποχαιρετηστήριο μήνυμα του Χατζηθεοδωρίδη στον ΟΦΗ.

Το «αντίο» του Χατζηθεοδωρίδη στον ΟΦΗ: «Φεύγω γεμάτος υπερηφάνεια, όμορφες αναμνήσεις και αγάπη»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στον ΟΦΗ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.

Ο 27χρονος μπακ έστειλε το δικό του μήνυμα μετά το τέλος της συνεργασίας του με τους Κρητικούς ευχαριστώντας τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και τον κόσμο των Ομιλητών.

Το μήνυμα του Χατζηθεοδωρίδη

«Μετά από δύο χρόνια, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένεια του ΟΦΗ.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της ομάδας.

Τέλος ευχαριστώ τον κόσμο του ΟΦΗ για τη στήριξη, την αγάπη και τη δύναμη που μας έδινε. Μαζί καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να γράψουμε ιστορία.

Φεύγω γεμάτος υπερηφάνεια, όμορφες αναμνήσεις και πραγματική αγάπη για αυτόν τον σύλλογο. Ο ΟΦΗ θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Εις το επανιδείν».

https://www.instagram.com/reel/DYruMYvI8oe/
COMMENTS
LATEST NEWS
23:24 SUPER LEAGUE

Το «αντίο» του Χατζηθεοδωρίδη στον ΟΦΗ: «Φεύγω γεμάτος υπερηφάνεια, όμορφες αναμνήσεις και αγάπη»

23:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νταμπλούχος Γερμανίας η Μπάγερν Μονάχου με χατ τρικ Χάρι Κέιν!

22:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Γερμανίας: Διακοπή λόγω καπνογόνων στον τελικό Μπάγερν-Στουτγκάρδη

22:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία: Ένταση και επεισόδια έξω από το «Μεστάγια» πριν το Βαλένθια - Μπαρτσελόνα

22:33 ΣΠΟΡ

Μάζης: «Η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού»

22:23 SUPER LEAGUE

Βόλος: «Δεν συνεχίζει στην ομάδα της Μαγνησίας ο Μαρτίνες»

21:50 SUPER LEAGUE 2

Athens Kallithea: Επιστρέφει ο Βοσνιάδης στο «Ελ Πάσο»

21:43 EUROLEAGUE

Απίστευτο «κράξιμο» στη Euroleague - Η ανάρτηση που σήκωσε... θύελλα αντιδράσεων! (pics)

21:17 MUNDIAL

Αυτούς επέλεξε ο Δώνης για την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

21:12 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε στο μυαλό μας τον τίτλο του φαβορί - Δεν μετράει με τι πεντάδα αρχίζεις»

21:10 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές του τελικού

20:51 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας