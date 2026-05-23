Εθνική Αργεντινής: «Προλαβαίνει την πρεμιέρα του Μουντιάλ ο Εμιλιάνο Μαρτίνες»

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες αγωνίστηκε τραυματίας στον τελικό του Europa League, καθώς υπέστη κάταγμα σε δάκτυλο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Παρά τον τραυματισμό, ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα επέλεξε να αγωνιστεί κανονικά στον τελικό απέναντι στη Φράιμπουργκ, συμβάλλοντας στη νίκη με 3-0 και στην κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία της ομάδας του.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Γκαστόν Εντούλ, 0ι εξετάσεις έδειξαν μικρό κάταγμα, χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση, με τον Μαρτίνες να ακολουθεί συντηρητική αγωγή. Η εκτίμηση είναι πως θα επιστρέψει σε περίπου 20 ημέρες, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει τα φιλικά της Εθνικής Αργεντινής απέναντι σε Ονδούρα και Ισλανδία, αλλά αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα της «αλμπισελέστε» στο Μουντιάλ κόντρα στην Αλγερία στις 17 Ιουνίου.