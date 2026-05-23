Νταμπλούχος Γερμανίας η Μπάγερν Μονάχου με χατ τρικ Χάρι Κέιν!

Ο Άγγλος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον τελικό Κυπέλλου Γερμανίας, δίνοντας με 3-0 τον τίτλο στην Μπάγερν κόντρα στην Στουτγάρδη. 

Η ανωτερότητα της Μπάγερν Μονάχου στη Γερμανία, δεν γινόταν να αμφισβητηθεί αυτή τη σεζόν. Μετά τον εύκολο τίτλο στην Bundesliga, ήρθε και το Κύπελλο της χώρας για να «σφραγιστεί» το νταμπλ των Βαυαρών. Με το εντυπωσιακό 3-0 επί της Στουτγάρδης.

Ο Χάρι Κέιν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας και τα τρία τέρματα της Μπάγερν. Στο 55’ άνοιξε το σκορ, στο 80’ «καθάρισε» τη νίκη και στο 90+2’ με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Ο αγώνας διεξήχθη στο Ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου.

Ο τίτλος για την Μπάγερν ήταν το 21ο Κύπελλο, στον πρώτο τελικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης μετά το 2020 (νίκησε 4-2 τη Λεβερκούζεν). Η 8η παρουσία της Στουτγάρδης σε τελικό Κυπέλλου δεν αποδείχθηκε γούρικη, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Χένες να μην καταφέρνει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι.

ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

21 τίτλοι: Μπάγερν Μονάχου

6 τίτλοι: Βέρντερ Βρέμης

5 τίτλοι: Σάλκε, Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Ντόρτμουντ

4 τίτλοι: Κολονία, Νυρεμβέργη, Στουτγάρδη

3 τίτλοι: Αμβούργο, Γκλάντμπαχ

2 τίτλοι: Λεβερκούζεν, SC Δρέσδης, Φορτούνα Ντίσελντορφ, Καϊζερσλάουτερν, Καρλσρούη, Μόναχο 1860, Λειψία

1 τίτλος: Ροτ Βάις Εσεν, Σβαρτς Βάις Εσεν, Ανόβερο, VfB Λειψίας, Κίκερς Οφενμπαχ, Ιρντινγκεν, Βόλφσμπουργκ, Φερστ Βιέννης, Ραπίντ Βιέννης

