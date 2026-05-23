Μάζης: «Η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού»

Στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στους τελικούς της Water Polo League ανδρών μετά από 11 χρόνια αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μάζης, έπειτα από τη νίκη απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» υπογράμμισε πως η φετινή ομάδα αποτελεί, κατά την άποψή του, την κορυφαία στην ιστορία του συλλόγου, σημειώνοντας πως η μέχρι τώρα πορεία το επιβεβαιώνει. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία για την καλύτερη δυνατή παρουσία στους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Πετύχαμε τον στόχο μας που ήταν να περάσουμε στους τελικούς του πρωταθλήματος έπειτα από 11 χρόνια. Είχα πει από την αρχή ότι η ομάδα που έχουμε είναι η καλύτερη στην ιστορία του Παναθηναϊκού και θεωρώ ότι με την πορεία μας μέχρι τώρα το αποδεικνύουμε. Πάμε για το καλύτερο δυνατό στους τελικούς».