· Παναθηναϊκός

Μάζης: «Η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού»

Ο Δημήτρης Μάζης χαρακτήρισε τη φετινή ομάδα πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού ως την κορυφαία στην ιστορία του συλλόγου.

Στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στους τελικούς της Water Polo League ανδρών μετά από 11 χρόνια αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μάζης, έπειτα από τη νίκη απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» υπογράμμισε πως η φετινή ομάδα αποτελεί, κατά την άποψή του, την κορυφαία στην ιστορία του συλλόγου, σημειώνοντας πως η μέχρι τώρα πορεία το επιβεβαιώνει. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία για την καλύτερη δυνατή παρουσία στους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Πετύχαμε τον στόχο μας που ήταν να περάσουμε στους τελικούς του πρωταθλήματος έπειτα από 11 χρόνια. Είχα πει από την αρχή ότι η ομάδα που έχουμε είναι η καλύτερη στην ιστορία του Παναθηναϊκού και θεωρώ ότι με την πορεία μας μέχρι τώρα το αποδεικνύουμε. Πάμε για το καλύτερο δυνατό στους τελικούς».

