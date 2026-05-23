Παναθηναϊκός: Συζητήσεις και για μεταγραφικά με Νίστρουπ

O Γιάκουμπ Νίστρουπ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Ουσιαστικά απομένει μόνο η υπογραφή του συμβολαίου το οποίο θα είναι για 2+1 χρόνια. Ο Δανός εδώ και μέρες είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους «πράσινους» και η υπόθεση αναμένεται να «κλείσει» με τις ανακοινώσεις.

Ουσιαστικά μόλις συμβεί αυτό, αμέσως θα… πάρουν μπροστά και τα μεταγραφικά των «πράσινων». Πρόσφατα ο Στέφαλος Κοτσόλης ρωτήθηκε για το θέμα και είπε «λίγο υπομονή». Πιθανότατα κυριολεκτούσε, καθώς για τα πρώτα «χτυπήματα» φαίνεται πως δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ οι φίλοι του «τριφυλλιού».

Ο ίδιος ο Νίστρουπ έχει γνώση του έμψυχου δυναμικού και ήδη έχει κάνει τις πρώτες του τοποθετήσεις γύρω απ’ αυτό. Δείχνοντας να πιστεύει αρκετά το νεανικό ταλέντο που υπάρχει στην ομάδα. Με παίκτες όπως ο Γιάγκουσιτς, ο Αντίνο, ο Κοντούρης.

Δεδομένα θα υπάρξουν αρκετές ανακατατάξεις στο ρόστερ, με αποχωρήσεις αλλά και προσθήκες που θα φτάσουν κοντά ή θα ξεπεράσουν τον διψήφιο αριθμό.

Ακριβώς επειδή το πλάνο είναι σε εφαρμογή και υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν γύρω απ’ αυτό, δεν αποκλείεται οι πρώτες κινήσεις να είναι άμεσες. 1-2 προσθήκες παικτών, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί, με τις υποθέσεις τους να προχωρήσεις σε επίπεδων συζητήσεων. Γι’ αυτό, μάλιστα, φέρεται να έχει ενημερωθεί ήδη ο Νίστρουπ, καθώς εννοείται πως η γνώμη του προπονητή παίζει σημαντικό ρόλο.

Σε κάθε περίπτωση, με την προετοιμασία να αρχίζει σε περίπου ένα μήνα, στο «τριφύλλι» αθόρυβα έχουν προχωρήσει αρκετά. Άλλωστε εδώ και καιρό είχαν ξεχωρίσει τον Νίστρουπ, κρίνοντας πως ο 38χρονος είναι ο άνθρωπος που ταιριάζει για να αναλάβει τα ηνία του νέου Παναθηναϊκού.