Τζόουνς: «Κανένα ματς δεν είναι εύκολο, είμαστε προετοιμασμένοι να παλέψουμε»

Όσα δήλωσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, λίγες ώρες πριν το μεγάλο τζάμπολ του τελικού του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η μεγάλη ώρα για τον Ολυμπιακό πλησιάζει. Οι «ερυθρόλευκοι» θα διεκδικήσουν στον τελικό της Κυριακής κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας τους.

Σε δηλώσεις του πριν το μεγάλο παιχνίδι, ο σέντερ του Ολυμπιακού, Ταϊρίκ Τζόουνς ξεκαθάρισε τον τρόπο που θα προσεγγίσει το ματς η ομάδα του Πειραιά, ενώ αναφέρθηκε και στους οπαδούς οι οποίοι έδωσαν βροντερό παρών στον ημιτελικό της Παρασκευής.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αμερικανού:

«Νιώθω πολύ καλά, έχω αυτοπεποίθηση. Θα τα δώσουμε όλα αύριο. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε ο εαυτός μας και να εφαρμόσουμε το πλάνο του προπονητή. Η Ρεάλ είναι καλή ομάδα, είναι στον τελικό για κάποιον λόγο. Δεν θα το κάνουν εύκολο για εμάς. Να είμαστε ο εαυτός μας.

Κανένα ματς δεν είναι εύκολο. Οπότε, δεν θα έλεγα πως οι σέντερ μας θα έχουν εύκολη δουλειά. Θα έχουμε άλλη δυσκολία, θα παίξουν small ball. Δεν θα είναι εύκολο. Ξέρουμε πως θα είναι δύσκολο. Είμαστε προετοιμασμένοι να παλέψουμε.

Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Οι οπαδοί ήρθαν και μας υποστήριξαν. Περιμένω το ίδιο. Είμαστε στον τελικό, παίζουμε για κάτι, ξέρω πως θα δώσουν ξανά το “παρών”».

