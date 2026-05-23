Μιλουτίνοφ: «Η δουλειά δεν έγινε, πνευματικά και σωματικά είμαστε εκεί»

Οι δηλώσεις του Νίκολα Μιλουτίνοφ:

«Να έχουμε την ίδια ενέργεια, την ίδια επιθετικότητα και να κυριαρχήσουμε. Η Ρεάλ έχει την εμπειρία, την ποιότητα, ξέρει να παίζει τελικούς. Η δουλειά δεν έγινε, πνευματικά και σωματικά να είμαστε εκεί. Να παίξουμε το μπάσκετ μας».

Για την έλλειψη των σέντερ της Ρεάλ: «Θα είναι κάτι νέο, κάτι διαφορετικό, ίσως θα προσπαθήσουν να τρέξουν και να ανοίξουν το γήπεδο. Από την αρχή πρέπει να βγάλουμε ενέργεια και να επιβάλουμε τον ρυθμό μας και όχι να πάμε στον δικό τους».

Για την ατμόσφαιρα: «Ο κόσμος μας βοήθησε τρομερά στον ημιτελικό. Ήταν η πιο έντονη ατμόσφαιρα από τότε που έχω έρθει στον Ολυμπιακό. Με τη δύναμή τους, που αύριο θα είναι μεγαλύτερη».