Παναθηναϊκός: «Ενδιαφέρον για τον Στέφαν Ντε Φράι»

Το όνομα του Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται εδώ και καιρό στο «κάδρο» Ελληνικών ομάδων και μετά τον Ολυμπιακό, δημοσίευμα από την Ολλανδία έβαλε και τον Παναθηναϊκό στο κόλπο της απόκτησης του βετεράνου αμυντικού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «soccernews.nl», οι «πράσινοι» έχουν ήδη εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον τους για τον 34χρονο έμπειρο κεντρικό αμυντικό της Ίντερ, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Την ίδια ώρα, την περίπτωσ του Ολλανδού παρακολουθούν στενά και ομάδες από την Τουρκία.

Θυμίζουμε πως η Ίντερ διατηρεί οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο και, όπως αναφέρουν οι συμπατριώτες του, οι «νερατζούρι» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να του καταθέσουν πρόταση για να τον κρατήσουν στο Μιλάνο.

Ο διεθνής αμυντικός φοράει τη φανέλα της Ίντερ από το 2018, έχοντας διαγράψει μια σπουδαία πορεία στην Ιταλία με την κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων (Serie A) και τριών Κυπέλλων Ιταλίας.