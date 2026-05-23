«Καρφιά» Μπλόσομγκεϊμ για σεκιούριτι που φώναζε υπέρ του Ολυμπιακού στο «T-Center» (vid)

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο τελικό του Final 4 της Euroleague επικρατώντας της Φενέρμαχτσε στον ημιτελικό, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, όπου οι Τούρκοι έχουν παράπονα για τον κόσμο που βρέθηκε στο «Telekom Center», καταγγέλλοντας ότι μπήκαν πολλοί χωρίς εισιτήρια!

Ανάμεσα στον κόσμο των Πειραωτών φαίνεται ότι μπήκαν και σεκιούριτι με «ερυθρόλευκα» αισθήματα, οι οποίοι φώναζαν κιόλας υπέρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα!

Ένας εξ αυτών έχει γίνει viral, με τον Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ της Μονακό να μην αφήνει ασχολίαστο το συγκεκριμένο γεγονός.

Συγκεκριμένα ο έμεπειρος φόργουορντ ανέφερε σε ανάρτησή του: «Δεν θα πω ψέματα, αλλά αυτό είναι ξεκαρδιστικό» μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που έβλεπε.