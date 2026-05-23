· Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αφού απαίτησε μια συγγνώμη από την αστυνομία προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους οπαδούς που με εισιτήριο δεν μπήκαν στο Telekom Center Athens, έριξε τα βέλη του στη διοργανώτρια αρχή. 

Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα όσα συνέβησαν στην πρώτη μέρα του Final Four της Αθήνας στο Telekom Center Athens, δυστυχώς έχουν πάρει έκταση. Η Φενέρμπαχτσε απειλεί με νομικές κινήσεις, λόγω των οπαδών της που έμειναν εκτός με εισιτήρια, για να μπουν 5.000 Ολυμπιακοί χωρίς εισιτήρια. Η εικόνα της χώρας μας «λερώθηκε», σε μια διοργάνωση που έπρεπε να είναι διαφήμιση.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τα όσα συνέβησαν, στο γήπεδο στο οποίο επένδυσε και παραχώρησε στην Euroleague για τη διεξαγωγή του Final Four. Απευθυνόμενος στην Αστυνομία, τόνισε πως περιμένει μια συγγνώμη προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού και όσους έμειναν εκτός με εισιτήρια. Όσο για την Euroleague, ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τη στάση της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;».

Αναλυτικά όσα ανέφερε στα stories ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου, των Παναθηναϊκών. Όμως όλα αυτά θα διορθωθούν. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες. Παναθηναϊκά όλα θα διορθωθούν. Λοιπόν εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Το αν είμαι μαζί με την Αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όπως μπορώ κλπ. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασήσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε.

Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων.

Πριν από 15 ημέρες με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παραπάνω ρίξατε δακρυγόνα. Χθες, ενώ ξέρατε τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνετε την ταυτοπροσωπία γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν.

Όσο και να λέγεστε Αστυνομία, όσο και να λέγεστε Αρχή περιμένω και απαιτώ μία τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους που είχανε έρθει να δούνε τον αγώνα. Ώπα.

Και προς τη EuroLeague, θα το πω στα ελληνικά, είμαι σίγουρος πως έχετε μεταφραστές εκεί. Αν όλα αυτά είχαν γίνει σε αγώνα του Παναθηναϊκού θα μας είχατε τιμωρήσει, θα μας είχατε ρίξει τίποτα εκατομμύρια πρόστιμο, θα μας είχατε ρίξει αγωνιστικές, εγώ δεν θα μπορούσα να πάω στο γήπεδο ούτε στην επόμενη ζωή μου. Τώρα που υπό τη δική σας ευθύνη, γιατί σε εσάς είχαμε παραχωρήσει το γήπεδο, γίνανε όλα αυτά, τι σκ@@@ θα κάνετε;

Πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει; Εμένα θα τιμωρήσετε; Άιντε μπράβο. Έχε χάρη που με έχετε πετύχει όπως με έχετε πετύχει».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:47 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός-Εθνικός 20-9: Πρόκριση για τις «ερυθρόλευκες» και τώρα ντέρμπι τίτλου με Βουλιαγμένη

16:41 EUROLEAGUE

Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

16:36 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ 12 εκ. ευρώ από τον Μυστακίδη

16:10 EUROLEAGUE

White Veil: “Με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλείψεις της Euroleague”

15:39 GREEK BASKET LEAGUE

«Ενδιαφέρεται για τον Μπάνκι ο Άρης»

15:27 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Τσιρίτσι: «Σκάνδαλο και νύχτα ντροπής! 5.000 Ολυμπιακοί χωρίς εισιτήρια»

15:24 ΣΠΟΡ

Diamond League Σιαμέν: Κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο και πρώτη θέση για Τεντόγλου! (vid)

15:18 ΣΠΟΡ

Diamond League Σιαμέν: «Αγριεμένος» ο Τεντόγλου με καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο! (vid)

15:12 EUROLEAGUE

Φαμπιάν Κοζέρ: «Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνη ομάδα από τη Ρεάλ όταν την θεωρούν αουτσάιντερ»

15:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Κορυφαίος παίκτης της σεζόν ο Μπρούνο Φερνάντες

14:59 EUROLEAGUE

Ραζνάτοβιτς για Σπανούλη: «Τέσσερις ομάδες έχουν δείξει σοβαρό ενδιαφέρον»

14:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Το συγκινητικό βίντεο αποχαιρετισμού στον Σαλάχ - «Για πάντα ο Αιγύπτιος βασιλιάς μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας