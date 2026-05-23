Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

Τα όσα συνέβησαν στην πρώτη μέρα του Final Four της Αθήνας στο Telekom Center Athens, δυστυχώς έχουν πάρει έκταση. Η Φενέρμπαχτσε απειλεί με νομικές κινήσεις, λόγω των οπαδών της που έμειναν εκτός με εισιτήρια, για να μπουν 5.000 Ολυμπιακοί χωρίς εισιτήρια. Η εικόνα της χώρας μας «λερώθηκε», σε μια διοργάνωση που έπρεπε να είναι διαφήμιση.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τα όσα συνέβησαν, στο γήπεδο στο οποίο επένδυσε και παραχώρησε στην Euroleague για τη διεξαγωγή του Final Four. Απευθυνόμενος στην Αστυνομία, τόνισε πως περιμένει μια συγγνώμη προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού και όσους έμειναν εκτός με εισιτήρια. Όσο για την Euroleague, ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τη στάση της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;».

Αναλυτικά όσα ανέφερε στα stories ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου, των Παναθηναϊκών. Όμως όλα αυτά θα διορθωθούν. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες. Παναθηναϊκά όλα θα διορθωθούν. Λοιπόν εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Το αν είμαι μαζί με την Αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όπως μπορώ κλπ. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασήσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε.

Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων.

Πριν από 15 ημέρες με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παραπάνω ρίξατε δακρυγόνα. Χθες, ενώ ξέρατε τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνετε την ταυτοπροσωπία γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν.

Όσο και να λέγεστε Αστυνομία, όσο και να λέγεστε Αρχή περιμένω και απαιτώ μία τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους που είχανε έρθει να δούνε τον αγώνα. Ώπα.

Και προς τη EuroLeague, θα το πω στα ελληνικά, είμαι σίγουρος πως έχετε μεταφραστές εκεί. Αν όλα αυτά είχαν γίνει σε αγώνα του Παναθηναϊκού θα μας είχατε τιμωρήσει, θα μας είχατε ρίξει τίποτα εκατομμύρια πρόστιμο, θα μας είχατε ρίξει αγωνιστικές, εγώ δεν θα μπορούσα να πάω στο γήπεδο ούτε στην επόμενη ζωή μου. Τώρα που υπό τη δική σας ευθύνη, γιατί σε εσάς είχαμε παραχωρήσει το γήπεδο, γίνανε όλα αυτά, τι σκ@@@ θα κάνετε;

Πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει; Εμένα θα τιμωρήσετε; Άιντε μπράβο. Έχε χάρη που με έχετε πετύχει όπως με έχετε πετύχει».