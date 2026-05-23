Φαμπιάν Κοζέρ: «Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνη ομάδα από τη Ρεάλ όταν την θεωρούν αουτσάιντερ»

Το 12ο Ευρωπαϊκό της στέμμα, θα διεκδικήσει η Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Κυριακής (24/5,21:00) κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η «Βασίλισσα», με δεδομένες τις απουσίες (Λεν, Ταβάρες, Γκαρούμπα) θα μπει στον τελικό ως το απόλυτο αουτσάιντερ, με τους ερυθρόλευκους, σύμφωνα και με τις στοιχηματικές εταιρείες, να θεωρούνται το γκραν φαβορί για την κατάκτηση της φετινής EuroLeague.

Ωστόσο, με δήλωσή του ο πρώην παίκτης της Ρεάλ, Φαμπιάν Κοζέρ, τόνισε πως δεν υπάρχει πιο επικίνδυνος αντίπαλος από τους «Μερένγχες» όταν είναι το αουτσάιντερ.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο επικίνδυνη ομάδα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν τη θεωρούν το αουτσάιτνερ...», ανέφερε χαρακτηριστικά.