Παναθηναϊκός: Έκλεισε το deal με Νίστρουπ! – Ο Δανός αναλαμβάνει το «τριφύλλι»

Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για τον 38χρονο Δανός προπονητή, ο οποίος αναλαμβάνει ήδη ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της νέας σεζόν

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία… ανάσα από την έναρξη της νέας εποχής, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Τζέικομπ Νίστρουπ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Οι εξελίξεις ήταν άμεσες στο θέμα προπονητή, με τους «πράσινους» να ολοκληρώνουν γρήγορα τις επαφές τους χάρη στην προεργασία που είχε προηγηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Μία ημέρα μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον 38χρονο Δανό τεχνικό. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η ανταλλαγή των συμβολαίων, ώστε να επισημοποιηθεί η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Νίστρουπ θεωρείται ένας από τους πλέον ανερχόμενους προπονητές της Δανίας, έχοντας ακολουθήσει σταθερά βήματα στην καριέρα του. Με την Κοπεγχάγη κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Δανίας, ενώ παράλληλα παρουσίασε ανταγωνιστική εικόνα και στο Champions League.

Η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό σηματοδοτεί την πρώτη του μεγάλη πρόκληση εκτός Δανίας, με βασικό στόχο να οδηγήσει το «τριφύλλι» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος που λείπει τα τελευταία χρόνια από τον σύλλογο. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εργάστηκαν εντατικά τις τελευταίες ημέρες, ώστε να κλείσει άμεσα το θέμα του προπονητή και να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Νίστρουπ φέρεται να έχει ήδη ενεργό συμμετοχή στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, με τους «πράσινους» να κινούνται παράλληλα και σε επίπεδο ενίσχυσης του ρόστερ. Ήδη ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς του Ζαρουρί.