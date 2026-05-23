Diamond League Σιάμεν: Στη 10η θέση η Ελίνα Τζένγκο

Την 10η θέση στο αγώνισμα του ακοντισμού έλαβε η Ελίνα Τζένγκο, κατά την πρεμιέρα της στο Diamond League της Σιαμέν στην Κίνα, σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ποιοτικές κούρσες των τελευταίων ετών.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ ξεκίνησε τον αγώνα της με βολή στα 53,31μ., ανεβαίνοντας στα 55,96μ. στη δεύτερη προσπάθειά της, με την τρίτη βολή να κρίνεται άκυρη.

Σε έναν πολύ ανταγωνιστικό αγώνα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε στη 10η θέση, μένοντας εκτός συνέχειας του αγώνα.

Ο μεγάλος στόχος της Ελίνας για τη φετινή σεζόν παραμένει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ τον ερχόμενο Αύγουστο.

Το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν τρομερό, αφού οι 7 από τις 10 αθλήτριες ξεπέρασαν το φράγμα των 60 μέτρων. Τη δεύτερη θέση πήρε η Νορβηγίδα Σίγκριντ Μπόργκε με 65,00μ. και την τρίτη η Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος με 63,64μ.

Η τελική κατάταξη: