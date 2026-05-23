Diamond League Σιάμεν: Στη 10η θέση η Ελίνα Τζένγκο

Τη 10η θέση στο Diamond League της Σιαμέν στην Κίνα κατέλαβε στην πρεμιέρα της η Ελίνα Τζένγκο.

Diamond League Σιάμεν: Στη 10η θέση η Ελίνα Τζένγκο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την 10η θέση στο αγώνισμα του ακοντισμού έλαβε η Ελίνα Τζένγκο, κατά την πρεμιέρα της στο Diamond League της Σιαμέν στην Κίνα, σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ποιοτικές κούρσες των τελευταίων ετών.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ ξεκίνησε τον αγώνα της με βολή στα 53,31μ., ανεβαίνοντας στα 55,96μ. στη δεύτερη προσπάθειά της, με την τρίτη βολή να κρίνεται άκυρη.

Σε έναν πολύ ανταγωνιστικό αγώνα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε στη 10η θέση, μένοντας εκτός συνέχειας του αγώνα.

Ο μεγάλος στόχος της Ελίνας για τη φετινή σεζόν παραμένει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ τον ερχόμενο Αύγουστο.

Το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν τρομερό, αφού οι 7 από τις 10 αθλήτριες ξεπέρασαν το φράγμα των 60 μέτρων. Τη δεύτερη θέση πήρε η Νορβηγίδα Σίγκριντ Μπόργκε με 65,00μ. και την τρίτη η Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος με 63,64μ.

Η τελική κατάταξη:

  1. Ζίγι Γιαν (Κίνα) – 71,74μ.
  2. Σίγκριντ Μπόργκε (Νορβηγία) – 65,00μ.
  3. Αντριάνα Βίλαγκος (Σερβία) – 63,64μ.
  4. Μαρία Αντρέιτσικ (Πολωνία) – 62,51μ.
  5. Φλορ Ντενίς Ρουίς Ουρτάδο (Κολομβία) – 60,84μ.
  6. Τόρι Μούρμπι (Νέα Ζηλανδία) – 60,37μ.
  7. Χαρούκα Κιταγκούτσι (Ιαπωνία) – 60,08μ.
  8. Νταϊ Τσιαντσιάν (Κίνα) – 59,20μ.
  9. Μαλγκοζάτα Μάσλακ-Γκλούγκλα (Πολωνία) – 58,59μ.
  10. Ελίνα Τζένγκο (Ελλάδα) – 55,96μ.
COMMENTS
LATEST NEWS
14:59 EUROLEAGUE

Ραζνάτοβιτς για Σπανούλη: «Τέσσερις ομάδες έχουν δείξει σοβαρό ενδιαφέρον»

14:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Το συγκινητικό βίντεο αποχαιρετισμού στον Σαλάχ - «Για πάντα ο Αιγύπτιος βασιλιάς μας»

14:34 ΣΠΟΡ

Diamond League Σιάμεν: Στη 10η θέση η Ελίνα Τζένγκο

14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρήστος Τζόλης: Απάντησε στις φήμες γύρω από το όνομά του

14:09 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έκλεισε το deal με Νίστρουπ! – Ο Δανός αναλαμβάνει το «τριφύλλι»

13:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γουέστ Χαμ: «Hammer of the Year» ο Μαυροπάνος

13:51 EUROLEAGUE

Μοντέρο: «Έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό»

13:35 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν στην Κροατία ο Γιάγκουσιτς

13:23 EUROLEAGUE

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

13:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μετακομίζει στη Νυρεμβέργη ο Γιάννης Μασούρας

12:37 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Σκαριόλο για Γκαρούμπα: «Δεν είμαστε αισιόδοξοι για τον τραυματισμό του»

12:33 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Χεζόνια για τις απουσίες της Ρεάλ: «Πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας