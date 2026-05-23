Λίβερπουλ: Το συγκινητικό βίντεο αποχαιρετισμού στον Σαλάχ - «Για πάντα ο Αιγύπτιος βασιλιάς μας»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ετοιμάζεται να ρίξει τίτλους τέλους σε μια ιστορική εποχή για τη Λίβερπουλ, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που δύσκολα θα ξεχαστεί στο Άνφιλντ.

Με απολογισμό 257 γκολ και 122 ασίστ σε 441 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ αποχωρεί ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου.

Παρά τις εντάσεις που υπήρξαν τους τελευταίους μήνες με τον Άρνε Σλοτ, ειδικά πριν από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και τα σενάρια αποχώρησης που κυκλοφορούσαν όλη τη σεζόν, για τους φίλους της Λίβερπουλ ο Σαλάχ θα παραμείνει για πάντα ο «Αιγύπτιος Βασιλιάς».

Η τροπαιοθήκη του με τους «Reds» είναι γεμάτη: Champions League (2019), δύο Premier League, δύο League Cup, ένα FA Cup, ένα UEFA Super Cup και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Παράλληλα, κατέκτησε τρεις φορές το βραβείο του πρώτου σκόρερ της Premier League, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η Λίβερπουλ αποχαιρέτησε τον 33χρονο εξτρέμ με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο στα social media. Σε αυτό, ο Σαλάχ παρακολουθεί μαζί με την οικογένειά του τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του στο Άνφιλντ, θυμούμενος γκολ, τίτλους και μεγάλες βραδιές με τη φανέλα των «Reds».

Στο πιο φορτισμένο σημείο του βίντεο, οι δύο κόρες του, Μάκα και Καγιάν, απευθύνονται στον πατέρα τους λέγοντας:

«Είμαστε πολύ περήφανες για σένα, μπαμπά. Για όλα όσα έκανες για τη Λίβερπουλ και για όλα τα τρόπαια που κατέκτησες. Είναι πολύ δύσκολο να φεύγεις, αλλά θα είμαστε για πάντα μέρος των Reds. Σε αγαπάμε».