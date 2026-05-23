Χρήστος Τζόλης: Απάντησε στις φήμες γύρω από το όνομά του

Σούπερ σεζόν για τον Χρήστο Τζόλη στο Βέλγιο, με τον 24χρονο διεθνή εξτρέμ να αναδεικνύεται πρωταθλητής με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 21 γκολ και 28(!) ασίστ σε 51 συμμετοχές.

Όπως είναι φυσιολογικό ο Τζόλης έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα ευρωπαϊκών συλλόγων, με τις εμφανίσεις του να μην περνούν απαρατήρητες. Συγκεκριμένα, η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι δύο από τις ομάδες που βολιδοσκοπούν την περίπτωση του Θεσσαλονικιού ακραίου, με την αξία του βάση Transfermarkt να ανέρχεται στα 30 εκ. ευρώ.

Ο ίδιος ο παίκτης σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από το όνομά του, αφήνοντας μια πιθανότητα να παραμείνει στο Βέλγιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζόλη στο voetbalkrant:

«Θα υπάρξει ενδιαφέρον, αλλά νιώθω καλά εδώ. Για να φύγω, θα πρέπει να είναι ομάδα Champions League από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ισπανία ή την Ιταλία. Αν με καλέσει η Παρί Σεν Ζερμέν, θα το σκεφτώ σοβαρά. Στη Γαλλία, μόνο η Παρί είναι καλύτερη επιλογή από την Κλαμπ Μπριζ.

Στο παρελθόν ήθελα πάντα να φύγω μετά από μία σεζόν. Πέρσι το ένιωθα κι αυτό, αλλά το να μείνω ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω. Καταλαβαίνω όλο και περισσότερο τον Μπράντον και τον Χανς. Έχω εδώ όλα όσα χρειάζομαι για να είμαι ευτυχισμένος».