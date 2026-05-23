Μετακομίζει στη Νυρεμβέργη ο Γιάννης Μασούρας

Στην Bundesliga 2 και τη Νυρεμβέργη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Μασούρας, με τον 30χρονο δεξιό μπακ, να εξαργυρώνει την πολύ καλή του χρονιά στην Κύπρο με την Ομόνοια και να υπογράφει ως ελεύθερος στη γερμανική ομάδα.

Η Νυρεμβέργη ανακοίνωσε το deal, με τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου, Γιώτη Χατζηαλεξίου, να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα μπακ:

«Με τον Ιωάννη αποκτούμε μεγάλη ποιότητα στη θέση του δεξιού μπακ. Έχει αποδείξει τις ικανότητές του τα τελευταία χρόνια. Δεν θα μας βοηθήσει μόνο στο γήπεδο με την επιθετική του δύναμη και την ταχύτητά του, αλλά θα επωφεληθούμε και από τη συνολική του εμπειρία στα νεανικά μας αποδυτήρια».

Μεταξύ άλλων, ο Μασούρας έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα με τις φανέλες των Ολυμπιακού, ΑΕΛ, Πανιωνίου, Κηφισιάς και Παναχαϊκής, ενώ έχει δοκιμαστεί και εκτός συνόρων, παίζοντας κατά σειρά στις Γκόρνικ Ζάμπρζε, Μιετζ Λέγκνιτσα (Πολωνία), Αστάνα (Καζακστάν) και Σπάρτα Ρότερνταμ (Ολλανδία).